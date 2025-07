Milano: Majorino (PD), “La Giunta Sala deve continuare il proprio operato, voltare pagina in campo urbanistico, la destra taccia”

“Sono sicuro che in queste giornate verranno prese e prenderemo le decisioni migliori per il futuro di Milano, come già affermato dal segretario del PD di Milano Alessandro Capelli. Il sindaco Sala e la sua Giunta, a cui siamo in tanti in queste ore a rinnovare vicinanza, devono infatti poter proseguire il proprio mandato operando per il bene della città. Città che ha di fronte a sé, nei prossimi mesi, sfide enormi. Dico di più: in questi due anni che abbiamo davanti, come annunciato dall’amministrazione stessa nel recente passato, si deve imprimere una svolta nel campo urbanistico. Serve infatti voltare pagina, migliorando alcune scelte compiute e realizzando innanzitutto un nuovo Piano di governo del territorio che metta al centro l’emergenza abitativa e protegga Milano da tentazioni speculative. Infine, un consiglio alla destra milanese e lombarda: farebbe meglio a tacere. I suoi esponenti non hanno le carte in regola per dare lezioni né sulla questione morale né sull’idea di sviluppo dei nostri territori e delle nostre comunità”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia e responsabile nazionale Casa del Partito Democratico, in merito agli sviluppi dell’inchiesta sull’urbanistica che ha coinvolto il Comune di Milano.

(17 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata