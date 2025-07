Rettifica ai sensi dell’art. 8 legge 47/1948

di Gaiaitaliapuntocom Edizioni

In merito all’articolo “La Sindaca di Fratelli d’Italia indagata nel bresciano per concorsi truccati” da noi pubblicato in data 2 maggio 2020 pubblichiamo la rettifica relativa in base alla legge 47/1948 art.8 sull’Informazione.

“La sindaca di Bagnolo Mella, Cristina Almici, e la comandante della Polizia Locale, Basma Bouzid, a seguito di accurate indagini sono state prosciolte a novembre 2020 dall’accusa di abuso d’ufficio: la decisione è stata presa dal giudice dell’udienza preliminare Elena Stefana. Prosciolti anche il segretario comunale Giampaolo Brozzi assolto dal tribunale di primo grado con formula piena “perché il fatto non sussiste”, con sentenza passata in cosa giudicata.

(13 marzo 2025, ultimo aggiornamento 17 luglio 2025)

