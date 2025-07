Majorino (PD), “I leghisti chiedano scusa ai Lombardi per la gestione delle case popolari”

di Redazione Politica

“Usciti dal summit, i leghisti di Salvini, riunitisi ieri, dovevano fare una sola cosa: chiedere scusa ai milanesi e ai lombardi per la gestione sconsiderata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Sono, infatti, 23mila, oltre 10mila solo a Milano, le case popolari vuote di proprietà regionale rispetto a cui i leghisti, che governano la Regione e dirigono praticamente da sempre Aler, non hanno fatto un tubo. Attendiamo fiduciosi che la cosa emerga, tra una chiacchierata e l’altra sui candidati sindaci, dal prossimo meeting”, lo dice Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, commentando in una nota gli esiti del convegno ‘Milano futura’, organizzato dalla Lega.

(29 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata