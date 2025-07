Urbanistica a Milano, sei arresti: ai domiciliari l’immobiliarista Catella e l’assessore dimissionario Tancredi

di Redazione Milano

L’inchiesta sull’urbanistica milanese porta sei arresti: agli arresti domiciliari Manfredi Catella, l’immobiliarista presidente del gruppo Coima che ha ridisegnato Milano. Agli arresti anche l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Milano nella giunta del sindaco di centrosinistra Beppe Sala, Giancarlo Tancredi.

Eseguite dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza sei ordinanze cautelari disposte dal gip Mattia Fiorentini tra le quali anche quella dell’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, per l’ex componente della Commissione, l’architetto Alessandro Scandurra, e per i costruttori Federico Pella e Andrea Bezziccheri. Tra tutti gli arrestati solo Bezziccheri in carcere.

Il Corriere riporta ulteriori e più approfonditi dettagli.

