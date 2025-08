Sport al Parco 2025 supera le 10mila presenza

Con oltre 10mila presenze totali nell’edizione 2025 continua il trend positivo di Sport al Parco, la rassegna organizzata dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Brescia che consente la pratica dell’attività sportive, in forma libera e gratuita, all’interno dei parchi.

Rispetto alle edizioni degli scorsi anni si registra infatti un costante aumento delle e dei partecipanti: 6.760 nel 2022, 8.888 nel 2023, 9.500 nel 2024 e più di 10.000 presenze nel 2025.

Dal 3 giugno fino al 2 agosto sono stati organizzati nei parchi cittadini ben 61 appuntamenti settimanali di attività motoria: sei in più rispetto allo scorso anno. Tra questi i corsi di Ginnastica per tutti, Allenamento Funzionale, Pilates, Tai Chi, Body Tonic, Nordic Walking, Yoga e Vinyasa Yoga, Corri e Cammina (corsa dolce) ed escursioni nel Parco delle Colline e nel Parco delle Cave, il sabato mattina.

A questi si aggiungono al lago Canneto i corsi di avviamento alla Canoa in due turni settimanali, già proposto con notevole successo gli anni scorsi e, sempre al lago Canneto, il corso di Sup – Stand Up Paddle, sport acquatico con una forte attrattiva ludica.

Ottima la risposta del pubblico anche per le novità di quest’anno: i dati registrati fino al 30 luglio confermano l’apprezzamento dei partecipanti per le lezioni di Danze popolari e per il corso di Disc Golf.

Al Parco dell’Acqua, al corso di Danze Popolari, hanno partecipato, infatti, 595 persone, mentre 179 persone hanno praticato il Disc Golf, disciplina nata negli States negli anni ’70, le cui regole sono molto simili a quelle del golf tradizionale.

Pilates, Yoga e Ginnastica per tutti figurano tra le discipline più gettonate: 2877 persone hanno scelto il Pilates, 1891 hanno invece optato per le lezioni di Ginnastica per tutti, mentre 1743 persone hanno praticato lo Yoga.

Gli ottimi risultati di Sport al Parco 2025 testimoniano come questa iniziativa sia ormai diventata un appuntamento immancabile per migliaia di bresciani. Il successo di presenze conferma che la formula di unire sport, natura e socialità risponde a un bisogno concreto della comunità. Le nuove discipline introdotte hanno dimostrato la capacità dell’iniziativa di rinnovarsi, confermando l’impegno del Comune nel favorire stili di vita sani attraverso attività gratuite e accessibili.

(1 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata