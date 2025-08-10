Mario Piroviano porta il “Mistero Buffo” di Dario Fo al Festival dei Laghi di Chiavenna

Mercoledì 13 agosto, alle ore 21, Piazza Bertacchi a Chiavenna si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere Mario Pirovano, erede artistico di Dario Fo e Franca Rame, che porterà in scena Mistero Buffo, uno dei capolavori assoluti del Premio Nobel per la Letteratura. L’evento rientra nella programmazione del Festival dei Laghi, che anche quest’anno propone appuntamenti di grande richiamo e qualità.

Considerato l’opera più celebre di Fo, Mistero Buffo è un monologo teatrale che reinterpreta in chiave moderna e satirica le sacre rappresentazioni medievali, intrecciando comicità, critica sociale e poesia. Attraverso il grammelot, lingua inventata che combina suoni, dialetti e parole di diverse origini, l’attore racconta storie di uomini comuni e potenti, mettendo in luce vizi, virtù e contraddizioni dell’essere umano.

“Tornare in scena con Mistero Buffo in un contesto come quello di Chiavenna è per me una gioia immensa”, afferma Pirovano. “Il Festival dei Laghi è un’occasione preziosa per portare il teatro in piazza, tra la gente, proprio come amavano fare Dario e Franca: un teatro vivo, diretto e condiviso.”

Mercoledì 13 agosto – ore 21

Piazza Bertacchi, Chiavenna

Ingresso gratuito

(10 agosto 2025)

