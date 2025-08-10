Pubblicità
35.1 C
Milano
33.9 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

Teatro Oscar e Teatro degli Angeli presentano la stagione 2025 /2026: “La pace che cerchiamo”

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Toni Servillo, Alessandro Bergonzoni, Laura Marinoni e Valeria Cescon, insieme alle compagnie Scena Verticale e Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt: sono solo alcuni dei protagonisti della nuova programmazione [.....]

Telmo Pievani e Cristiano Godano, Canto d’Acqua. Lunedì 7 luglio alle 21.00

Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo dentro “Gli Amori Difficili” di Italo Calvino. Reading il 6 luglio

Il “Mistero Buffo” al Castello Visconteo di Legnano con Mario Pirovano il 19 giugno

58 minuti fa
HomeNotiziePiazzale Loreto. Milano ha ricordato le vittime dell'eccidio

Piazzale Loreto. Milano ha ricordato le vittime dell’eccidio

Articolo precedente
La sperequazione ha travolto l’Italia: l’ingiustizia sociale si è fatta sistema
Gaiaitalia.com Notizie Milano
105
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
L'Assessora Gaia Romani alla manifestazione in Piazza Romani

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

di Redazione Milano

Si è svolta questa mattina in piazzale Loreto, alla presenza dell’assessora ai Servizi civici e Generali del Comune di Milano, Gaia Romani, la cerimonia di commemorazione dei 15 partigiani prelevati dal carcere di San Vittore e fucilati all’alba del 10 agosto 1944 da un plotone della Legione Muti, per ordine dei nazisti.

“È anche grazie al loro sacrificio che oggi l’Italia è un Paese libero e antifascista – ha dichiarato l’assessora Romani intervenendo alla commemorazione -. Un Paese dove possiamo parlare, votare, scegliere da che parte stare. Una scelta che ciascuno di noi deve compiere ogni giorno. Perché purtroppo il fascismo e la dittatura non rappresentano solo un tragico e lontano capitolo della storia: rigurgiti di fascismo si affacciano ogni qualvolta l’intolleranza prende forma e voce, quando chi è diverso viene additato come colpevole, quando si prova a riscrivere o negare la storia, quando chi fa i nomi, chi riconosce i germi del male, viene messo in silenzio. Essere antifascisti oggi significa interpretare e custodire i valori più profondi e significativi della nostra Costituzione: la libertà, l’uguaglianza, la giustizia, la solidarietà, il ripudio della guerra. E a proposito di guerre l’eccidio dei 15 martiri oggi ci impone un sussulto di coscienza: ci impone di non essere ciechi né sordi, di opporci, di alzare la voce contro questa cultura della barbarie e della morte, che calpesta ogni diritto, che uccide uomini, donne e bambini, addirittura derubricati come danni collaterali. Ogni volta che abdichiamo alle armi del dialogo e della diplomazia – ha concluso Romani – dimostriamo di non aver imparato nulla dalla storia e calpestiamo il valore della memoria”.

La memoria dell’eccidio proseguirà questa sera alle ore 21, sempre in piazzale Loreto, con l’incontro dal titolo “Quindici vite per la libertà”, che ospiterà racconti e testimonianze coordinati da Ivano Tajetti dell’Anpi di Milano. In programma l’intervento di Massimo Castoldi, nipote del partigiano Salvatore Principato, e gli intermezzi musicali di iBataquaerch.

 

(10 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
La sperequazione ha travolto l’Italia: l’ingiustizia sociale si è fatta sistema
Milano
cielo sereno
35.1 ° C
36.7 °
34.1 °
48 %
1.5kmh
0 %
Dom
34 °
Lun
34 °
Mar
35 °
Mer
36 °
Gio
36 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

La sperequazione ha travolto l’Italia: l’ingiustizia sociale si è fatta sistema

Gaiaitalia.com Notizie Milano -