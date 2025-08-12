Majorino (PD): “Da Salvini e Vannacci frasi scandalose contro Sala”

“In una giornata tanto drammatica e triste nella quale ha perso la vita una donna da Salvini e Vannacci sono venute frasi scandalose nei confronti del sindaco Sala. Attribuire al sindaco responsabilità per quanto è accaduto è infatti una terribile operazione da sciacalli. Bisognerebbe tutti tacere, sostenere i familiari della vittima e piuttosto operare silenziosamente perché nulla di quel che è avvenuto si ripeta. Il fatto che dei ragazzini abbiano compiuto un atto del genere rappresenta una gigantesca sconfitta per tutti ed è da avvoltoi tentare di piantare qualche bandierina di parte”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale dem dopo la dichiarazione di Salvini che aveva parlato di “radere al suolo il campo Rom”, subito dopo l’identificazione dei quattro minorenni responsabili dell’incidente e, per legge, non imputabili.

(12 agosto 2025)

