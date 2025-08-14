Pubblicità
2 ore fa
Fabio Concato è ammalato e interrompe la tournée

77
Lettura: meno di 1 minuti
Fabio Concato ha annullato tutti i concerti previsti per i mesi di luglio e agosto a causa di problemi di salute dovuti a un tumore. Fabio Concato, 72 anni, ha svelato la natura della malattia che lo aveva costretto, un mese fa a sospendere la tournée quando lo staff dell’artista aveva diffuso un messaggio sui suoi social.

 

 

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 



