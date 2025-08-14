Pubblicità
27 minuti fa
Milano Tancredi, Marinoni e Pella in libertà. Revocati i domiciliari

I gravi indizi di corruzione dell’assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi, sostenuti dai pm e ravvisati dal gip il 31 luglio al momento di disporre gli arresti domiciliari, ci sono anche per i giudici del Tribunale del Riesame, ma non su singoli atti corruttivi (art.319) – come riporta il Corriere – nei quali non ha agito per interesse personale, bensì come corruzione di sistema.

Viene dunque riqualificata la sua imputazione: tuttavia “le esigenze cautelari possono per il Tribunale essere ugualmente presidiate con una misura interdittiva (la sospensione dal lavoro di dirigente comunale al quale è tornato dopo essersi dimesso da assessore)” anziché con gli arresti domiciliari ai quali si trovava.

Tancredi è quindi tornato libero al pari dell’ex presidente della Commissione Paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e del manager di socio della “J+S spa” , Federico Pella.
 

 

 

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



