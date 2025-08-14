Pubblicità
HomeCronaca Milano & LombardiaPavia, frontale auto-scooter, tre morti

Pavia, frontale auto-scooter, tre morti

Lettura: meno di 1 minuti
Tre persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 13 agosto verso le 18 sull’ex statale 35 tra Pavia e Borgarello. Coinvolti un’auto e uno scooter con a bordo due persone, entrambe decedute dopo che in seguito all’urto sono state sbalzate nel Navigliaccio.

La moto si è scontrata frontalmente con un’auto che procedeva in senso opposto, nel tratto dell’ex Statale 35 in località Cassinino, tra Pavia e Borgarello. Il conducente dell’auto è stato estratto dall’abitacolo e rianimato sul posto dagli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre agli operatori del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco.
 

 

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



