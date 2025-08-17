Accoltella e uccide il cognato 32enne: arrestato ecuadoriano

L’omicidio nella notte in piazzale Ferrara, a Milano che vede protagonisti il presunto omicida, un 29enne ecuadoriano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, arrestato subito dopo i fatti. L’omicidio a seguito di una lite per motivi familiari con la sorella e il marito di quest’ultima, durante la quale il 29enne ha colpito ripetutamente con un coltello da cucina il cognato, un 32enne suo connazionale che è morto poco dopo all’ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate.

Il 29enne avrebbe agito “per difendere mia sorella” secondo dichiarazioni rese note da alcuni media e non riportate da altri. Il presunto omicida è stato rintracciato a circa 200 metri dal luogo dell’accoltellamento. Il 29enne si trova nel carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



