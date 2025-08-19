Addio al caldo torrido, temperatura in caduta

Dal 20 agosto temporali, anche violenti, e una perturbazione atlantica porteranno a un crollo delle temperature prima al nord-Italia e poi anche al centro. Si chiudono i giorni degli oltre 38 gradi (quando non 39) a Milano e alle minime elevate anche durante la notte, e si starà meglio. Almeno dal punto di vista della temperatura.

Temporali sono previsti già nella notte, più intensi nella giornata di mercoledì e il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione per rischio temporali e allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 21 del 20 agosto.

Il Comune ha previsto la chiusura dei parchi della città, con l’accesso al Museo di Storia Naturale e all’Acquario civico che sarà garantito tramite percorsi transennati e in sicurezza. Provvedimento, questo, deciso in via precauzionale anche dal Comune di Bergamo. Da venerdì il tempo migliorerà di nuovo con bel tempo e temperature fresche anche nel fine settimana, da lunedì 25 agosto prevista una nuova perturbazione.

(19 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







