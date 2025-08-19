Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
25.4 C
Milano
27.3 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

1 ora fa
HomeBergamoAddio al caldo torrido, temperatura in caduta

Addio al caldo torrido, temperatura in caduta

Articolo precedente
A Vigevano c’è enfasi per la “rete civica per la sicurezza” che civica non è 
Gaiaitalia.com Notizie Milano
90
Lettura: meno di 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

Dal 20 agosto temporali, anche violenti, e una perturbazione atlantica porteranno a un crollo delle temperature prima al nord-Italia e poi anche al centro. Si chiudono i giorni degli oltre 38 gradi (quando non 39) a Milano e alle minime elevate anche durante la notte, e si starà meglio. Almeno dal punto di vista della temperatura.

Temporali sono previsti già nella notte, più intensi nella giornata di mercoledì e il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione per rischio temporali e allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 21 del 20 agosto.

Il Comune ha previsto la chiusura dei parchi della città, con l’accesso al Museo di Storia Naturale e all’Acquario civico che sarà garantito tramite percorsi transennati e in sicurezza. Provvedimento, questo, deciso in via precauzionale anche dal Comune di Bergamo. Da venerdì il tempo migliorerà di nuovo con bel tempo e temperature fresche anche nel fine settimana, da lunedì 25 agosto prevista una nuova perturbazione.

 

 

(19 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Articolo precedente
A Vigevano c’è enfasi per la “rete civica per la sicurezza” che civica non è 
Milano
pioggia leggera
25.4 ° C
26.7 °
24.4 °
72 %
2.6kmh
40 %
Mar
25 °
Mer
25 °
Gio
25 °
Ven
27 °
Sab
26 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

A Vigevano c’è enfasi per la “rete civica per la sicurezza”...

Gaiaitalia.com Notizie Milano -