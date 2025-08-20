Skin sinistra
Donna uccisa dall’auto pirata a Milano, arrestata la madre del tredicenne alla guida

La polizia locale di Milano ha arrestato la madre di due dei quattro bambini coinvolti nell’incidente stradale che ha causato la morte di Cecilia De Astis. Sulla donna 33enne di di origine bosniaca, pendeva un ordine di esecuzione pena per scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione dopo essere stata condannata in via definitiva per una serie di furti in appartamento commessi tra il 2017 e il 2019 a Milano e in altre città.

Lo scrive La Stampa.

I vigili urbani l’hanno trovata all’interno dei giardini di viale Giovanni da Cermenate, alla periferia Sud di Milano. Sottoposta a controllo la donna è stata trovata in possesso oltre 130 grammi di gioielli d’oro e più di 1.500 euro in contanti. E’ stata quindi denunciata per ricettazione.

Alla donna da pochi giorni sono stati tolti i due fratellini, tra cui il conducente della Citroën DS4 rubata che ha investito la pensionata di 71 anni, per l’intervento d’urgenza eseguito dalla polizia locale, misura convalidata dal Tribunale per i minorenni.

 

 

(20 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



