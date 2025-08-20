Rozza (Pd), su via Bolla: “Da Salvini solo passeggiate e nessuna risposta sulla riqualificazione”

“Salvini passeggia nel quartiere, ma non dà risposte certe sulla riqualificazione”. La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza commenta così le affermazioni del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, responsabile della casa, Matteo Salvini, che oggi ha condotto un sopralluogo in via Bolla, a Milano.

“Salvini – afferma Rozza– si dice contento della riqualificazione di via Bolla, dello sgombero, avvenuto con la collaborazione del Comune di Milano, e della ricollocazione degli abusivi fragili in case di Aler e Mm. Bene, ma noi ci aspettavamo ben altro. Da Salvini ci attendavamo tempi certi sulla fine lavori del palazzo di via Bolla, sgomberato nel 2022, per cui ci sono finanziamenti dal 2018, o quanto meno una spiegazione dei ritardi. E lo stesso vale per via Gola, dove i cittadini attendono da anni, visto che i fondi per la riqualificazione sono stati stanziati nel 2018, lo sgombero dei delinquenti e la ricollocazione degli abusivi fragili. Di via Gola non si ancora nulla. Che ci sia un tavolo aperto in Prefettura non è certo una notizia. C’è da anni. A Salvini non chiediamo passeggiate, ma soluzioni”.

