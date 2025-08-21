Skin sinistra
Milano & Lombardia Politica

Majorino e Bussolati (Pd): “Ostetrica a domicilio per le neomamme solo grazie al Pd che si è battuto contro la destra per ottenerla”

di Redazione MI

Solo grazie al Pd è stato avviato il progetto pilota di continuità assistenziale ostetrica che prevede almeno una visita a domicilio alle neomamme dopo il parto. Il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino e il consigliere Pietro Bussolati commentano così l’annuncio dell’avvio del progetto dell’assessore alla Sanità Guido Bertolaso.

“Si tratta di un progetto importante – affermano i consiglieri dem – a cui teniamo molto ed è certo una buona notizia che sia avviato. Ma ricordiamo all’assessore Bertolaso che ha potuto prendere il via solo grazie a noi, che abbiamo presentato una proposta al bilancio 2025 e abbiamo bloccato l’aula per giorni per ottenerne l’approvazione, contro il parere della destra ostile. Si tratta però, per ora, solo di una sperimentazione. Da parte nostra continueremo a batterci perché diventi un servizio strutturale, esteso a tutta la Lombardia. Bertolaso, se vuole avere un merito, ci ascolti e si adoperi perché il progetto sia esteso a tutte le donne che ne hanno diritto”.

 

 

 

(21 agosto 2025)

