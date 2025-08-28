Festival delle Connessioni Umane. Spettacoli, musica, laboratori, passeggiate per stare insieme

Dal 2 al 6 settembre 2025 al via la terza edizione di IMAGINE – Festival delle Connessioni Umane, ideato e organizzato dal Teatro Carcano in collaborazione con Municipio 5 – Comune di MilanO, Covivio e Papparè – Food for Mood, con uno speciale ringraziamento a BPER. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nella suggestiva Piazza Adriano Olivetti, nel cuore del quartiere Symbiosis a sud di Porta Romana, un’area in forte trasformazione urbana, che ospiterà il Villaggio Olimpico per le Olimpiadi Invernali 2026. Il festival è diretto da Serena Sinigaglia, codirettrice dal 2021 del Teatro Carcano, e rientra tra i progetti selezionati e finanziati dal bando “Milano è Viva nei Quartieri” del Comune di Milano.

Un festival per la città, nel cuore dell’estate milanese

Teatro, performance, incontri, dj set, laboratori e camminate urbane animeranno un luogo ancora poco esplorato dal punto di vista dell’intrattenimento, offrendo nuove opportunità di incontro e svago a chi resta in città a fine estate.

Il Festival IMAGINE, che ruota attorno al bisogno di tornare a “sognare” ad occhi aperti e all’urgenza di riappropriarci di una dimensione più umana, nasce dalla volontà del Teatro Carcano di promuovere un teatro aperto, partecipato e in dialogo costante con il territorio. Attraverso incontri, spettacoli a tema sociale e progetti di arte partecipata, il Carcano si conferma punto di riferimento per una cultura accessibile, inclusiva e capace di generare connessioni autentiche tra le persone. E così anche l’obiettivo del Festival è quello di generare un impatto positivo e duraturo sulla qualità della vita urbana, costruendo anno dopo anno una comunità più coesa, consapevole e solidale.

Il festival si distingue per la ricca rete di collaborazioni con realtà locali: dalla storica compagnia Atir, impegnata in progetti di teatro sociale e laboratori per minori stranieri non accompagnati, alla compagnia Pem, che affronta con ironia temi sociali di attualità, passando per l’associazione Inluogo, specializzata in drammaturgie e passeggiate sonore site-specific, e l’Associazione 4 Gatti, protagonista di attività dedicate ai più piccoli. Queste collaborazioni, consolidate nel tempo, testimoniano l’impegno costante per un radicamento reale e duraturo sul territorio, al di là del singolo evento.

La speranza come tema centrale della terza edizione

La terza edizione di IMAGINE è dedicata al tema della speranza, ispirandosi alle riflessioni del filosofo Byung-Chul Han e al suo recente volume “Contro la società dell’angoscia, la rivoluzione della speranza”. In un contesto segnato da cambiamenti climatici, conflitti, impoverimento globale e incertezze sul futuro, il festival si propone come spazio di riflessione e azione collettiva, in cui la speranza diventa motore di cambiamento e riscatto sociale. Tutte le proposte artistiche e culturali in programma affronteranno il tema della speranza da prospettive diverse, invitando il pubblico a immaginare e costruire insieme un mondo più giusto e più bello.

Piazza Adriano Olivetti Milano

dal 2 al 6 settembre 2025

Ingresso gratuito

WWW.TEATROCARCANO.COM

(28 agosto 2025)

