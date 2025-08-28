L’11 settembre “Back to the City Concert2025”, la grande musica classica nel parco

Dal cuore verde di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano verso diversi luoghi e quartieri della città, prende forma un viaggio emozionante che unisce musica e sport per tessere un potente omaggio ai valori olimpici e paralimpici. Nell’anno del suo ventesimo anniversario, Fondazione Riccardo Catella presenta giovedì 11 settembre alle ore 20.00 – per la prima volta in un giorno infrasettimanale – la settima edizione del Back to the City Concert, l’iconico appuntamento, gratuito e aperto a tutti, che ogni anno al rientro dalla pausa estiva riunisce migliaia di persone nel parco di Portanuova all’insegna della grande musica classica.

Ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella, quest’anno il Back to the City Concert segna anche il momento di avvio di un programma speciale – “BAM FAIR PLAY 25/26” – appositamente concepito e realizzato da BAM per accompagnare il pubblico verso l’atteso appuntamento Olimpico aderendo così fin da subito alla più ampia iniziativa dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il palinsesto multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà il Paese per promuovere i valori olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Non a caso, questi stessi valori ispirano anche il programma del concerto: giovedì 11 settembre alle ore 20.00 si esibiscono sul palco open air di BAM l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuseppe Mengoli, e il Coro Città di Piazzola sul Brenta, con il Maestro Paolo Piana, accompagnati dal tenore Stefano Secco, coinvolgendo così organi musicali di Lombardia e Veneto, le due Regioni ospitanti i Giochi.

Il repertorio è dedicato ai capolavori di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi e propone un viaggio tra identità, natura e spirito olimpico: si apre con la forza evocativa dell’Inno delle Nazioni di Verdi, prosegue con la Sinfonia n. 6 in Fa maggiore Op. 68 “Pastorale” di Beethoven, un inno all’armonia tra uomo e natura, e si chiude con la Sinfonia e il Coro “Va, pensiero” dal Nabucco di Verdi, un simbolo di speranza e appartenenza.

Il grande concerto serale è anticipato anche quest’anno da un percorso di avvicinamento musicale diffuso che, superando i confini del parco, da sabato 6 settembre – esattamente cinque mesi prima dell’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali – raggiuge tanti luoghi significativi della città con 15 momenti culturali e azioni partecipate che intrecciano musica, sport ed educazione.

Gratuito e aperto a tutti, il concerto si svolge nell’Area Cedri del parco. Sul sito web di BAM è possibile prenotare il proprio posto sottopalco, ma grazie a un potente impianto audio l’ascolto è possibile in tutto il Parco, rendendo ancora più inclusiva la partecipazione della città a questo imperdibile momento musicale.

Oltre ai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Howden che sostengono tutta la programmazione culturale e le attività del parco, Back to the City Concert 2025 è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura tramite MilanoèViva e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e il contributo di Regione Lombardia. L’evento tanto atteso è sostenuto anche dal Park Developer & Supporter COIMA, dai partner Mapei e KPMG, con il contributo di Fondazione AEM e realizzato grazie ai Partner Tecnici ATM, Mediamond, AVANI, IGPDecaux e SCI, il Media Partner YesMilano e i Digital Media Partner Mentelocale e SuperBello.

(28 agosto 2025)

