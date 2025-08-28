Scoiattoli “alieni” e informazione trash da un nemico (o più) al giorno

di Gh.Gr.

Le corazzate della programmazione trash al ritmo di un nemico (o due o tre) al giorno, esaurite da un lungo agosto di vacanze dove succede poco, spesso costrette a ripetere le stesse notizie per più trasmissioni, dopo avere glorificato su tutte le reti (e per un giorno intero) le gemelle monelle, anziane e simpaticissime star di TikTok (per favore uccidetemi!) è riuscita a superarsi.

Scoiattoli “alieni” trattati giornalisticamente (giornalisticamente?) come pericolosi assassini, e quindi la giustiziera veneziana che scatenerebbe shit-storm sui social contro chi non la pensa come lei (“Ne darà conto nelle sedi opportune” annuncia sull’ammiraglia Mediaset la vittima degli strali), alle cronache puntuali su furti appena avvenuti (“Qui il segno dell’infrazione” spiega l’inviato che voleva probabilmente dire effrazione: ma non si sottilizzi troppo che i lapsus sono dietro ogni angolo, al contrario della cultura).

Poi le interviste sul nulla e su fatti da nulla: da luoghi marittimi che non vogliono i bambini nei ristoranti (“E’ perché la gente non mette al mondo i bambini”, dice l’ennesimo espertissimo) ristoranti che però accettano i cani, agli altri giustizieri da gruppi whatsapp contro i ladri negli appartamenti (per carità, sacrosanto, ma simili impegno e dedizione non si sono mai visti contro la malavita organizzata che certamente non ti manda in televisione, ma ti spara in mezzo agli occhi quando va bene), in un trionfo di inutilità eletta a notizia importante cosi che nessuno faccia domande ciò che è veramente importante.

Poi viene l’intervista al Sindaco della regione che va alle urne alla fine di settembre, sulla sicurezza ad Ancona, con tanto di magnificat della conduzione, con seguente servizio sui ladruncoli di portafogli a Firenze tracciata come un città dove scorre il sangue. Un tempo si chiamavano panini informativi.

In ultima analisi, una presa in giroe vietata con propaganda elettorale travestita (male) da informazione. Ed è seguitissima. Come tutte le prese in giro.

(28 agosto 2025)

