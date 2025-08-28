Skin sinistra
44 minuti fa
Violenza donne: dal gruppo regionale del Pd ferma condanna e solidarietà alle vittime. Noi non vogliamo essere complici

“Esprimiamo il più profondo orrore per la pubblicazione di foto intime di donne inconsapevoli, pubblicate e manipolate su siti e forum sessisti. Si tratta  di una forma di violenza, figlia   del peggior patriarcato,  messa in atto da uomini che odiano le donne. I responsabili   vanno condannati   con fermezza. Per loro non   ci   devono essere né sottovalutazioni, né attenuanti.  E a farlo dobbiamo e vogliamo essere prima di tutto noi uomini, che dobbiamo impegnarci per estirpare alla radice   una cultura che vede ancora la donna come un oggetto,  non degno   di alcuna forma di   rispetto.  Noi non vogliamo essere complici. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le donne   vittime di questa violenza e   la nostra gratitudine verso tutte coloro che hanno denunciato quanto sta accadendo, contribuendo a combattere   una lotta che deve essere  condotta da tutti e tutte”.

Il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, il vicepresidente del consiglio regionale Emilio Del Bono,  e i consiglieri Samuele Astuti, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Marco Carra, Davide Casati, Gian Mario Fragomeli, Simone Negri, Angelo Orsenigo, Matteo Piloni, Gigi Ponti, Paolo Romano e Jacopo Scandella esprimono così la loro ferma condanna per la pubblicazione di foto rubate a donne inconsapevoli su siti sessisti.

 

 

 

(28 agosto 2025)

