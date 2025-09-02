Skin sinistra
MILANO

SPETTACOLI

Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l'anteprima della IV edizione di "Hystrio Festival"

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

Massimo Recalcati arriva agli Arcimboldi con “Fratelli e Sorelle”

Tornano a Milano quei geni de La Fura dels Baus con “Sons: Ser o No Ser”

Senza fissa dimora si ferisce gravemente con un vetro

Nella mattinata di martedì 2 settembre, un equipaggio della Polizia Locale, impegnato nel servizio di presidio del territorio tra via Tartaglia e contrada del Carmine, ha chiesto l’intervento del 112 per soccorrere una donna senza fissa dimora che si era accidentalmente ferita in strada con un pezzo di vetro, probabilmente nascosto all’interno di un indumento che la stessa stava maneggiando.

La donna, in forte stato di agitazione, è stata subito soccorsa dalla pattuglia che ha notato la ferita al collo dalla quale fuoriusciva molto sangue. L’autoambulanza giunta sul posto ha trasportato la donna in codice rosso al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove è stata medicata e non risulta in pericolo di vita.

 

 

 

(2 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONACA

