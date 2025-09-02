Senza fissa dimora si ferisce gravemente con un vetro

Nella mattinata di martedì 2 settembre, un equipaggio della Polizia Locale, impegnato nel servizio di presidio del territorio tra via Tartaglia e contrada del Carmine, ha chiesto l’intervento del 112 per soccorrere una donna senza fissa dimora che si era accidentalmente ferita in strada con un pezzo di vetro, probabilmente nascosto all’interno di un indumento che la stessa stava maneggiando.

La donna, in forte stato di agitazione, è stata subito soccorsa dalla pattuglia che ha notato la ferita al collo dalla quale fuoriusciva molto sangue. L’autoambulanza giunta sul posto ha trasportato la donna in codice rosso al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove è stata medicata e non risulta in pericolo di vita.

