Una nuova Libreria Feltrinelli a Milano

Giovedì 4 settembre, dalle ore 19, a Milano, al numero 20 di corso Genova, una nuova libreria Feltrinelli, nella descrizione della celebre catena che offre cultura, libri e condivisione, “un luogo disegnato per assecondare le passioni del pubblico più esigente, con una selezione di 30mila titoli e il libro come chiave per entrare nei grandi cambiamenti del presente”.
All’inaugurazione prenderanno parte scrittrici, scrittori ed esponenti del panorama culturale. A tagliare il nastro, con il presidente del Gruppo Carlo Feltrinelli e l’Ad Alessandra Carra, autrici e autori: tra gli altri Domenico Dara, Concita De Gregorio, Umberto Galimberti, Lorenza Gentile, Gad Lerner, Paolo Maggioni, Federica Manzon, Giacomo Papi, Valeria Parrella, Rosario Pellecchia, Gio Quasirosso, Silvia Ziche.
(2 settembre 2025)
