Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

26.4 C
Milano
28.7 C
Roma
Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Il suo ultimo libro “Verrà l’alba, starai bene” è stato uno dei libri più venduti dell’estate 2025 e ora, dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con “Le tre vie del ben-essere”, un nuovo talk dedicato all’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito che arriva per la prima volta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 6 settembre 2025.

In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura.

Più di un semplice evento, sarà un’occasione di ispirazione, condivisione e crescita personale. Oltre al talk della durata di un’ora e mezza, ogni tappa includerà un momento di domande e dialogo aperto con il pubblico.

Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990, ma a vent’anni lascia l’Italia e si trasferisce prima in Australia e poi in Canada. Dal 2015 abbraccia uno stile di vita nomade, lavorando da remoto con la sua passione per la scrittura, viaggiando per il mondo e facendo base in Oriente. Oggi condivide aneddoti di viaggio, insegnamenti zen e spunti di riflessione attraverso i suoi libri, il podcast e i talk dal vivo, con la missione di aiutare le persone a vivere con più consapevolezza, serenità e libertà.

Il suo lavoro esplora il benessere in ogni sua dimensione: da un lato, il coraggio di cambiare vita, trovare la propria strada e realizzarsi; dall’altro, la pace interiore scoperta attraverso il buddhismo, le pratiche orientali e la meditazione.

Nel 2018 pubblica il suo primo libro, Le coordinate della felicità, seguito da altri cinque bestseller editi da Mondadori: Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso, La Pura Vida, Profondo come il mare leggero come il cielo e Quando inizia la felicità.

I suoi libri hanno venduto oltre un milione di copie e il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è il più visto di sempre tra quelli in lingua italiana.

 

Lo spettacolo è presentato da 04.

 

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Viale dell’Innovazione 20 – Milano
Infoline: boxoffice@teatroarcimboldi.it | www.teatroarcimboldi.it | www.facebook.com/teatroarcimboldimilano | www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

 

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



