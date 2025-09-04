E’ morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Giorgio Armani è morto giovedì 4 settembre. Aveva 91 anni. Lo conferma in un comunicato il suo gruppo. Perdiamo l’uomo che ha cambiato l’immagine dell’Italia nel mondo.
Mattarella: “Giorgio Armani maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo”
“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo. Personalità schiva e riservata, dalla costante infaticabile creatività, nei lunghi anni della sua carriera ha ridefinito, a livello internazionale, i canoni dell’eleganza e del lusso. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l’attenzione ai dettagli, hanno ispirato e influenzato generazioni di stilisti”.
Così una nota stampa del Quirinale.
(4 settembre 2025)
