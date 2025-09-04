E’ morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Giorgio Armani è morto giovedì 4 settembre. Aveva 91 anni. Lo conferma in un comunicato il suo gruppo. Perdiamo l’uomo che ha cambiato l’immagine dell’Italia nel mondo.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo. Personalità schiva e riservata, dalla costante infaticabile creatività, nei lunghi anni della sua carriera ha ridefinito, a livello internazionale, i canoni dell’eleganza e del lusso. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l’attenzione ai dettagli, hanno ispirato e influenzato generazioni di stilisti”.

Così una nota stampa del Quirinale.