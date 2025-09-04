Skin sinistra
Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l'anteprima della IV edizione di "Hystrio Festival"

E' morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

Massimo Recalcati arriva agli Arcimboldi con “Fratelli e Sorelle”

Tornano a Milano quei geni de La Fura dels Baus con “Sons: Ser o No Ser”

E’ morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Giorgio Armani è morto giovedì 4 settembre. Aveva 91 anni. Lo conferma in un comunicato il suo gruppo. Perdiamo l’uomo che ha cambiato l’immagine dell’Italia nel mondo.

Mattarella: “Giorgio Armani maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo”

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, maestro dello stile e della moda e simbolo del genio italiano nel mondo. Personalità schiva e riservata, dalla costante infaticabile creatività, nei lunghi anni della sua carriera ha ridefinito, a livello internazionale, i canoni dell’eleganza e del lusso. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l’attenzione ai dettagli, hanno ispirato e influenzato generazioni di stilisti”.

Così una nota stampa del Quirinale.

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



