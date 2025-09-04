Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
25.1 C
Milano
29.5 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV edizione di “Hystrio Festival”

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

Massimo Recalcati arriva agli Arcimboldi con “Fratelli e Sorelle”

Tornano a Milano quei geni de La Fura dels Baus con “Sons: Ser o No Ser”

19 ore fa
HomeComune di MilanoGiuseppe Sala: "Mancherà il sostegno di Armani alla vita cittadina di Milano"

Giuseppe Sala: “Mancherà il sostegno di Armani alla vita cittadina di Milano”

Articolo precedente
E’ morto Giorgio Armani, aveva 91 anni
Gaiaitalia.com Notizie Milano
157
Lettura: meno di 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

di Redazione MI

“Giorgio Armani è stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo. Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo. A Milano mancheranno il suo sguardo creativo, la sua partecipazione attiva e il suo sostegno alla vita della nostra città. Lunedì, giorno dei suoi funerali, sarà proclamato il lutto cittadino”.

Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
E’ morto Giorgio Armani, aveva 91 anni
Milano
poche nuvole
25.1 ° C
25.6 °
24.8 °
63 %
2.6kmh
20 %
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
27 °
Lun
28 °
Mar
27 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

E’ morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

Gaiaitalia.com Notizie Milano -