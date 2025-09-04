Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
26.4 C
Milano
28.7 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV edizione di “Hystrio Festival”

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

Massimo Recalcati arriva agli Arcimboldi con “Fratelli e Sorelle”

Tornano a Milano quei geni de La Fura dels Baus con “Sons: Ser o No Ser”

19 minuti fa
HomeMilano Spettacoli & TVMartedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV...

Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV edizione di “Hystrio Festival”

Articolo precedente
Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”
Gaiaitalia.com Notizie Milano
104
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

di Redazione Spettacoli

Si scaldano i motori per la quarta edizione di Hystrio Festival”, diretta da Claudia Cannella e organizzata da Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale in collaborazione con oltre 20 partner, istituzionali e progettuali, negli spazi del Teatro Elfo Puccini a Milano.

Martedì 9 settembre, prima di entrare nel cuore del programma che per sei serate – dal 16 al 21 settembre – accompagnerà il pubblico alla scoperta dei nuovi talenti della scena teatrale under35, ci sarà alle 18.30 una serata speciale di anteprima del programma ufficiale, durante la quale saranno annunciati alla stampa i vincitori della 34^ edizione del ‘Premio Hystrio’.

Segue la presentazione, un aperitivo e, alle 20.30, il primo evento aperto al pubblico (info acquisto biglietti: www.hystrio.it/festival), ovvero la lettura scenica del testo vincitore del Premio Riccione Tondelli 2023, annoverato tra i numerosi partner della kermesse milanese: “30 milligrammi di Ulipristal” di Benedetta Pigoni.

La lettura scenica è a cura di Tindaro Granata per Situazione Drammatica/Il copione in collaborazione con Renato Gabrielli. A interpretare il testo saranno gli attori Chiara Ferrara, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Alessandra Curia, Cristian Zandonella, Simona Bordasco. Così la sinossi della pièce: «Sofia si sveglia il giorno dopo una festa con la sensazione che sia successo qualcosa. Qualcosa che non ricorda. Oppure qualcosa che la sua mente ha scelto di nascondere dietro un vetro opaco. Come Alice attraverso lo Specchio, Sofia supera lo schermo del cellulare e si avventura fra applicazioni, chat e siti per trovare frammenti di verità da ricomporre».

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”
Milano
cielo sereno
26.4 ° C
27.5 °
25.8 °
64 %
1.5kmh
0 %
Gio
28 °
Ven
26 °
Sab
25 °
Dom
27 °
Lun
28 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del...

Gaiaitalia.com Notizie Milano -