Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV edizione di “Hystrio Festival”

di Redazione Spettacoli

Si scaldano i motori per la quarta edizione di “Hystrio Festival”, diretta da Claudia Cannella e organizzata da Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale in collaborazione con oltre 20 partner, istituzionali e progettuali, negli spazi del Teatro Elfo Puccini a Milano.

Martedì 9 settembre, prima di entrare nel cuore del programma che per sei serate – dal 16 al 21 settembre – accompagnerà il pubblico alla scoperta dei nuovi talenti della scena teatrale under35, ci sarà alle 18.30 una serata speciale di anteprima del programma ufficiale, durante la quale saranno annunciati alla stampa i vincitori della 34^ edizione del ‘Premio Hystrio’.

Segue la presentazione, un aperitivo e, alle 20.30, il primo evento aperto al pubblico (info acquisto biglietti: www.hystrio.it/festival), ovvero la lettura scenica del testo vincitore del Premio Riccione Tondelli 2023, annoverato tra i numerosi partner della kermesse milanese: “30 milligrammi di Ulipristal” di Benedetta Pigoni.

La lettura scenica è a cura di Tindaro Granata per Situazione Drammatica/Il copione in collaborazione con Renato Gabrielli. A interpretare il testo saranno gli attori Chiara Ferrara, Angelo Di Genio, Marco Bonadei, Alessandra Curia, Cristian Zandonella, Simona Bordasco. Così la sinossi della pièce: «Sofia si sveglia il giorno dopo una festa con la sensazione che sia successo qualcosa. Qualcosa che non ricorda. Oppure qualcosa che la sua mente ha scelto di nascondere dietro un vetro opaco. Come Alice attraverso lo Specchio, Sofia supera lo schermo del cellulare e si avventura fra applicazioni, chat e siti per trovare frammenti di verità da ricomporre».

(4 settembre 2025)

