Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
18.7 C
Milano
21.1 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV edizione di “Hystrio Festival”

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

Massimo Recalcati arriva agli Arcimboldi con “Fratelli e Sorelle”

Tornano a Milano quei geni de La Fura dels Baus con “Sons: Ser o No Ser”

7 ore fa
HomeCronaca Milano & LombardiaRiceviamo da Cormano la segnalazione da una lettrice che sottoponiamo alla vostra...

Riceviamo da Cormano la segnalazione da una lettrice che sottoponiamo alla vostra attenzione

Articolo precedente
Il videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla 51ª edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio
Articolo successivo
Venticinquenne travolto, l’investitore un poliziotto positivo all’alcol test ora agli arresti
Gaiaitalia.com Notizie Milano
202
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

Una lettrice ci segnala da Cormano la vicenda che sta vivendo insieme alla sua famiglia, vicenda che definisce “assurda e paradossale” e che influisce direttamente sulla sua quotidianità da quando è stato aperto in prossimità dell’abitazione dove risiede con la famiglia, “un cancello pedonale abusivo, privo di autorizzazione da parte dell’ente locale e non a norma. Il citato cancello è stato aperto abusivamente tagliando una porzione di ringhiera e consentendo l’acceso ad un numero imprecisato di persone al fine di consentire loro l’utilizzo di un capannone e magazzino che presenta difformità urbanistiche e privo di ogni sicurezza antincendio”; secondo la segnalazione della lettrice, che manteniamo anonima, ma i cui dati sono registrati nei nostri archivi, all’interno del magazzino “viene depositato vario materiale e nonostante il Comune di Cormano, dopo varie segnalazioni da parte nostra, nell’aprile del 2024 abbia avviato un procedimento nei confronti del proprietario, in quanto lo stesso viene riconosciuto pericoloso per la pubblica sicurezza e richiederne il ripristinato, ad oggi nulla è cambiato”.

Il racconto continua segnalando che il “cancello affaccia su area pubblica comunale” ed è “pertanto pericoloso, in quanto sulla stessa transitano pedoni e ciclisti”. La lettrice lamenta poi la mancanza di “privacy e sicurezza” essendo il cancello “accessibile dai passanti che possono aggirarsi indisturbati nella nostra proprietà”

Secondo quanto denuncia la lettrice a nulla sono valse le segnalazioni, le querele e gli esposti, la richiesta di colloqui istituzionali e chiarimenti, lamentando al contrario nell’email inviata in redazione un “atteggiamento di scherno e poco collaborativo” e concludendo, in buona sostanza, l’abbandono da parte delle “istituzioni che ci dovrebbero tutelare”.

Per questi motivi la lettrice ci ha chiesto di rendere pubblica la sua vicenda che, al momento in cui stiamo scrivendo, non sembra avere trovato soluzioni. Nonostante il nostro interesse, prima di pubblicare la segnalazione della lettrice, non siamo riusciti ad avere ulteriori informazioni rispetto a quanto denunciato che comprende “uno scavo di manomissione suolo pubblico c/o il civico n.7/9 privi dell’adeguata segnaletica necessaria”. La lettrice riferisce, infine, di “un grave episodio di insulti e minacce”, non sarebbe nemmeno il primo, “ove sono intervenuti i Carabinieri”.

Per quanto possa servire, rendiamo nota a lettrici e lettori la vicenda sperando che possa trovare rapida e pacifica soluzione.

 

 

 

(6 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Il videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla 51ª edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio
Articolo successivo
Venticinquenne travolto, l’investitore un poliziotto positivo all’alcol test ora agli arresti
Milano
cielo sereno
18.7 ° C
19.5 °
16.6 °
79 %
1kmh
0 %
Dom
28 °
Lun
26 °
Mar
24 °
Mer
19 °
Gio
17 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Leoncavallo, una manifestazione che diventa un segnale

Gaiaitalia.com Notizie Milano -