Venticinquenne travolto, l’investitore un poliziotto positivo all’alcol test ora agli arresti

Era a due passi da casa il venticinquenne deceduto. Lo schianto, la corsa in ospedale, ma non ce la fa. Il 25enne muore. L’investitore è un poliziotto che viaggiava sulla sua vettura privata, arrestato per omicidio stradale e messo in carcere a San Vittore perché risultato ubriaco alla guida.

Scrive Repubblica Milano che l’alcol test avrebbe rilevato un livello di alcol nel sangue superiore al limite di 0.50 grammi per litro. Il venticinquenne deceduto stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito. La ricostruzione della dinamica grazie ai rilievi della Polizia Locale e al racconto di un testimone che ha assistito allo schianto.

Sul posto i medici del 118, che hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico il giovane che è morto un’ora dopo.

(6 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





