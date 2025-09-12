Il progetto di cultura diffusa “Camera Isherwood” presenta “Parole al Vento”, dal 17 settembre a Milano

Mercoledì 17 settembre prende il via l’iniziativa letterario-culturale di Gaiaitalia.com Notizie con la collaborazione di ASA-Associazione Solidarietà AIDS “Camera Isherwood – Parole al Vento” quattro appuntamenti letterari tra cultura e società da settembre a dicembre.

Quattro incontri, uno al mese, che si terranno a Milano nella sede di ASA in via Arena 25 da settembre a dicembre dalle 19 alle 20.

Scrive Christopher Isherwood in “Un uomo solo”:

“Ad esempio, le persone con le lentiggini non sono considerate una minoranza nel senso in cui la intendiamo. Perché? Perché una minoranza viene considerata tale solo quando costituisce una minaccia, vera o presunta, per la maggioranza”[….]

Nel corso di incontri aperti al pubblico, parleremo con i nostri ospiti di come la manipolazione sociale, resa evidente da numerosi autori del passato e contemporanei, riesca a creare divisioni inesistenti scatenando cacce alle streghe attraverso percorsi di dialogo tra ospiti e parole scritte in un percorso di consapevolezza che non esiste altra via per la pace che non sia il dialogo continuo tra differenze, unico mezzo per formare una consapevolezza che si opponga con successo agli abusi del potere e formi una coscienza collettiva forte contro le manipolazioni.

Ecco il programma degli incontri:

CAMERA ISHERWOOD presenta “PAROLE AL VENTO”

17 settembre 2025 ore 19.00

“Un uomo solo” di Christopher Isherwood

o di quando le minoranze diventano un problema per la maggioranza

Lorenza Morello, giurista e volto di Rai 1

Luca Paladini, consigliere regionale

Ennio Trinelli, regista, scrittore e drammaturgo; fondatore Gaiaitalia.com Notizie

15 ottobre 2025 ore 19.00

Andrea Mauri

I romanzi che ho amato e vi parlo anche dei miei

Andrea Mauri, scrittore, critico e poeta

intervistato da Ennio Trinelli

12 novembre 2025 ore 19.00

La lezione di Anna Maria Ortese oltre l’eutanasia degli indifesi

dal romanzo all’attualità odierna delle minoranze

Marinella Zetti, giornalista, direttivo di ASA

Fabio Galli, scrittore, poeta e saggista

modera Ennio Trinelli

10 dicembre 2025 ore 19.00

Marguerite Yourcenar

O del non avere mai pronunciato la parola “lesbica”

Ennio Trinelli, regista, scrittore e drammaturgo; fondatore Gaiaitalia.com Notizie

La manifestazione, prima di una serie di eventi che proseguiranno poi fino a giugno 2026, è realizzata con la media partnership di PressComm Tech, Michela Giorgini Ufficio Stampa. Ulteriori informazioni: eventi@cameraisherwood.it. Ingresso libero.

Un ringraziamento speciale a Marinella Zetti senza la cui collaborazion il progetto non sarebbe stato possibile.

(12 settembre 2025)

