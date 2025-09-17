Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
18.8 C
Milano
21.9 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

Martedì 9 settembre al Teatro Elfo Puccini a Milano l’anteprima della IV edizione di “Hystrio Festival”

Gaiaitalia.com Notizie Milano -
Verranno annunciati i vincitori e le vincitrici della XXXIV edizione del "Premio Hystrio"; a seguire aperitivo e lettura scenica di ‘30 milligrammi di Ulipristal’ di Benedetta Pigoni [....]

Al Teatro degli Arcimboldi Gianluca Gotto con “Le Tre Vie del Ben-eEssere”

Massimo Recalcati arriva agli Arcimboldi con “Fratelli e Sorelle”

Tornano a Milano quei geni de La Fura dels Baus con “Sons: Ser o No Ser”

1 ora fa
HomeCronaca Milano & LombardiaScontri al corteo pro Pal di Milano: in strada 4mila manifestanti

Scontri al corteo pro Pal di Milano: in strada 4mila manifestanti

Articolo precedente
Morta la giovane ricercatrice milanese Marta Gianelli
Gaiaitalia.com Notizie Milano
42
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

di Giancarlo Grassi

Al grido di “Corteo corteo” volevano uscire da corso Buenos Aires con le loro bandiere e manifestare per le vie di Milano. Con loro lo striscione: “Blocchiamo tutto” che vanifica la presenza delle bandiere della Palestina.

Quello che doveva essere un presidio, annunciato in piazza della Scala per il pomeriggio di martedì 16 settembre, è diventata una marcia non autorizzata di 4mila manifestanti culminata, in porta Venezia, con il tentativo di sfondamento del cordone di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa. Tensioni, cariche, la solita storia. Poco edificante. Di qua e di là. Poi il corteo è proseguito verso piazzale Loreto.

Il volantino del presidio, dopo che l’esercito israeliano ha avviato una massiccia invasione di Gaza City – diceva: “Gaza sta bruciando. Scendi in piazza”. Chissà se gli scontro tra manifestanti e Polizia segna la strada della pace o della guerra. Vale per tutti: manifestanti e forze dell’ordine. Da uomo di pace scrivo che non si ottiene la pace scatenando la guerra, per quanto piccola e localizzata in una viuzza insignificante possa essere.

 

 

(17 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Morta la giovane ricercatrice milanese Marta Gianelli
Milano
nubi sparse
18.8 ° C
19.4 °
17.6 °
84 %
2.1kmh
75 %
Mer
25 °
Gio
25 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
27 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Morta la giovane ricercatrice milanese Marta Gianelli

Gaiaitalia.com Notizie Milano -