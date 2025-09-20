Skin sinistra
Jannik Sinner ha presentato la sua Fondazione dedicata ai giovani

Gaiaitalia.com Notizie Milano
Jannik Sinner ha presentato a Milano la sua Fondazione dedicata ai giovani, ma un occhio resta sempre al campo. Il tennista azzurro, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta in finale agli Us Open con Carlos Alcaraz, ha raccontato cosa sarà del suo futuro prossimo in vista della tappa di Pechino dove “ci sono ancora tanti tornei importanti per me”, ha detto intervistato dal direttore di SkySport, Federico Ferri.

Poi ha parlato delle Finals di Torino dichiarando di volere “giocare bene in quel torneo e poi vediamo come vanno le cose. Sono super contento di tornare di nuovo in campo perché è lì che mi sento vivo”.

L’obiettivo della nuova Fondazione Jannik Sinner è supportare i giovani meno fortunati ad avvicinarsi allo sport e non solo: “Sono stato fortunato e voglio dare qualcosa indietro“.

 

 

(20 settembre 2025)

