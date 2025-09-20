Skin sinistra
Ucciso e bruciato nel Milanese, fermati due uomini e una donna

Gaiaitalia.com Notizie Milano
12
Lettura: meno di 1 minuti
La polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per l’omicidio di un italiano, di origine turca, trovato carbonizzato, il 23 luglio scorso, in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

I tre sono un uomo e una donna italiani e un uomo albanese. La vittima era stata colpita da circa trenta fendenti, dopodiché i suoi aggressori avevano tentato di distruggere le prove dando fuoco al cadavere e all’appartamento. Il movente, scrive TGCom24 che cita il racconto dei fermati, sarebbe stato il timore che la vittima diffondesse un video in cui la donna era ritratta in atteggiamenti intimi. Il video non è stato trovato.

 

 

(20 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRONACA

