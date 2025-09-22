“EsponiAmo Brera”, dal 2 ottobre 2025

Dal 2 al 15 ottobre 2025 lo spazio MADE4ART, situato nel cuore del quartiere Brera a Milano, ospiterà una straordinaria esposizione collettiva organizzata da PitturiAmo. L’evento si inserisce nel progetto EsponiAmo, un’iniziativa volta a promuovere artisti contemporanei, sia emergenti che affermati, in spazi espositivi di rilievo sia in Italia che all’estero.

Questa esposizione presenta opere di 16 artisti internazionali da Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Grecia, Slovenia e Lituania, oltre che dall’Italia. Il progetto è aperto a opere di pittura, scultura, grafica, fotografia e arte digitale, esplorando i temi dell’astrazione e della figurazione, creando un dialogo artistico intenso e variegato.

Prenderanno parte all’evento gli artisti Claudia Maria Albiero (Italia), Adriana Barbieri (Italia), Giuseppe Bevilacqua/ Alex_g_art (Italia), Pier Giuseppe Bollo (Italia), Elisa Campana (Italia), Fabrizio Cancelliere (Italia), Maria Escano (Spagna), Lola Llinares (Spagna), Johann März / Hans März (Germania), Zhanna Matyunina / Zanaart (Slovenia), Davide Romano (Italia), Angelė Šimoliūnienė (Lituania), Despoina Stathaki / Δεσποινα Σταθακη (Grecia), Maria Cristina Terranova / Cristina T. (Italia), Andreas Tscherrig (Svizzera), Erica Ziglioli (Italia).

L’evento offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in una visione artistica contemporanea che abbraccia culture e influenze diverse, rendendo omaggio all’arte visiva moderna. La combinazione di artisti e opere così diversi, uniti dalla comune ricerca estetica, promette di offrire un’esperienza indimenticabile.

L’esposizione sarà un’importante tappa per gli artisti coinvolti, permettendo loro di raggiungere un pubblico più ampio e valorizzare il proprio lavoro in un contesto prestigioso come quello del quartiere Brera, centro nevralgico dell’arte a Milano.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte e per chi desidera esplorare le nuove tendenze dell’arte contemporanea in uno dei luoghi più iconici della scena artistica milanese.

MADE4ART

Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

2 – 15 ottobre 2025

Inaugurazione giovedì 2 ottobre ore 18 – 20

EsponiAmo Brera ottobre 2025 aderisce alla Ventunesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che si terrà sabato 4 ottobre: per l’occasione è previsto presso la sede di MADE4ART un incontro di presentazione della mostra con i Titolari di MADE4ART dalle ore 15 alle 18.

(22 settembre 2025)

