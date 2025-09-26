Majorino (PD), “NO alla criminalizzazione della mobilitazione per la Palestina”

“Dal primo istante ho condannato gli episodi di violenza avvenuti in Stazione centrale lunedì. Episodi che la destra ha puntualmente utilizzato per tentare di offuscare lo straordinario successo delle manifestazioni, sempre pacifiche, contro il genocidio. Oggi voglio ribadire un concetto: l’accertamento delle responsabilità di quanto accaduto non può in alcun modo essere il pretesto per criminalizzare una mobilitazione e il dissenso. In un contesto nel quale tante istituzioni si girano dall’altra parte di fronte ai crimini di Netanyahu sarebbe davvero incredibile che avvenisse”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo PD in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale dem.

(26 settembre 2025)

