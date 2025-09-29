Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
12.9 C
Milano
16.7 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

28 minuti fa
HomeMilano Spettacoli & TVAl "Fringe Off Milano", lo spettacolo "L'Altro Ieri"

Al “Fringe Off Milano”, lo spettacolo “L’Altro Ieri”

Articolo precedente
Majorino (PD), “NO alla criminalizzazione della mobilitazione per la Palestina”
Articolo successivo
“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano
Gaiaitalia.com Notizie Milano
76
Lettura: meno di 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

A Milano arriva L’Altro Ieri, spettacolo teatrale che unisce narrazione civile, arte scenica e memoria storica, liberamente ispirato alla vicenda di Franca Viola, prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore. Lo spettacolo parla al presente mettendo in scena la storia che ha segnato una svolta nella coscienza civile del nostro Paese, in una società che ancora oggi si interroga, guardando il proprio ombelico, su libertà, diritti, parità e violenza di genere.

Lo spettacolo sarà in scena dal 9 al 12 ottobre 2025 a Milano, all’interno del Fringe Off Milano, presso lo Spazio di Società Contemporanea in via F. Daverio 7.

 

 

(29 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Majorino (PD), “NO alla criminalizzazione della mobilitazione per la Palestina”
Articolo successivo
“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano
Milano
cielo sereno
12.9 ° C
14.4 °
11.9 °
89 %
1kmh
0 %
Lun
22 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
17 °
Ven
17 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano

Gaiaitalia.com Notizie Milano -