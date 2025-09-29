Al “Fringe Off Milano”, lo spettacolo “L’Altro Ieri”

A Milano arriva L’Altro Ieri, spettacolo teatrale che unisce narrazione civile, arte scenica e memoria storica, liberamente ispirato alla vicenda di Franca Viola, prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore. Lo spettacolo parla al presente mettendo in scena la storia che ha segnato una svolta nella coscienza civile del nostro Paese, in una società che ancora oggi si interroga, guardando il proprio ombelico, su libertà, diritti, parità e violenza di genere.

Lo spettacolo sarà in scena dal 9 al 12 ottobre 2025 a Milano, all’interno del Fringe Off Milano, presso lo Spazio di Società Contemporanea in via F. Daverio 7.

(29 settembre 2025)

