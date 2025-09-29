“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano

di Redazione MI

Harry Potter™: The Exhibition è ufficialmente aperta dal 19 settembre a Milano presso The Mall in Portanuova. Maghi, streghe e Babbani possono finalmente immergersi nella mostra incantata che ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo. Harry Potter: The Exhibition è ora aperta sette giorni su sette a visitatori di tutte le età e i biglietti sono disponibili su ticketone.

Questa mostra svela il dietro le quinte ed entusiasma i visitatori attraverso un potente storytelling e una tecnologia interattiva e innovativa, mentre esplorano i momenti più amati dei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come la produzione teatrale di Broadway premiata con il Tony® Harry Potter and the Cursed Child.

Warner Bros. Discovery Global Experiences, Imagine Exhibitions, D’Alessandro e Galli ed Eventim Live sono orgogliose di presentare questa mostra in cui gli ospiti possono vivere ambientazioni curate nei minimi dettagli che celebrano momenti indimenticabili amati dai fan per oltre vent’anni, ammirando da vicino costumi originali e oggetti di scena autentici durante un viaggio personalizzato attraverso ambienti innovativi, mozzafiato e magici, resi possibili da un design e da tecnologie immersive di altissimo livello.

“Abbiamo preparato qualcosa di speciale per ogni fan qui a Milano, e le prime reazioni sono state incredibili,” ha dichiarato Tom Zaller, Presidente e CEO di Imagine Exhibitions. “Abbiamo messo cuore e anima in questa mostra, e sono onorato e orgoglioso di aprirla in questa meravigliosa città per condividere la magia con milioni di Milanesi e visitatori da altri luoghi.”

Harry Potter: The Exhibition accompagna visitatori di tutte le età in un viaggio unico attraverso il mondo esteso di Harry Potter, celebrando alcuni dei momenti più iconici dei film di Harry Potter e Animali Fantastici. All’ingresso, a tutti viene consegnato un braccialetto della mostra per un’esperienza personalizzata. Dal selezionare una Casa di Hogwarts (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde) alla scelta della bacchetta e del Patronus, i visitatori potranno creare i propri momenti magici unici, guadagnando punti per la propria Casa con ogni attività interattiva.

Durante la mostra, i visitatori potranno ammirare tutto: dalla sala dei ritratti in movimento alla celebre scena della Sala Grande con le candele fluttuanti, fino all’esplorazione delle aule di Hogwarts piene di costumi e oggetti autentici. La Capanna di Hagrid e la sua sedia gigante sono perfette per le foto, così come il “sottoscala” della casa d’infanzia di Harry. Inoltre, sono inclusi anche scorci da Animali Fantastici e costumi dalla produzione teatrale di Broadway premiata con il Tony® Harry Potter and The Cursed Child, rendendo Harry Potter: The Exhibition la mostra itinerante più completa mai presentata sull’universo esteso di Harry Potter, perfetta sia per i fan di lunga data che per chi si avvicina per la prima volta alla magia.

Una collezione esclusiva di merchandising di Harry Potter: The Exhibition sarà disponibile nello shop della mostra, dove gli ospiti potranno celebrare la loro passione. I fan potranno scegliere tra una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, gioielli e dolciumi, dalle Cioccorane alla Burrobirra imbottigliata, oltre a oggetti non disponibili in nessun’altra esperienza di Harry Potter.

Informazioni biglietti: https://www.ticketone.it/artist/harry-potter-the-exhibition/.

(29 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







