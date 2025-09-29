Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Banner mobile 320x100
Pubblicità
19.2 C
Milano
22.2 C
Roma
PubblicitàAttiva DAZN

MILANO

Pubblicità

SPETTACOLI

2 ore fa
HomeMilano Spettacoli & TVLa stagione del TF Teatro Fontana si apre con Chiostri Suite

La stagione del TF Teatro Fontana si apre con Chiostri Suite

Articolo precedente
“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano
Gaiaitalia.com Notizie Milano
73
Lettura: 1 minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram

Iscrivetevi alla nostra Newsletter

di P.M.M.

La stagione del TF Teatro Fontana si apre con Chiostri Suite, il consueto appuntamento sotto le volte dei Chiostri Bramanteschi. Ma quest’anno cambia ritmo: gli appuntamenti non sono più 3 bensì 8 – distribuiti tra settembre e ottobre – per una traiettoria volutamente frastagliata, una mappa di visioni che attraversa codici popolari, ritualità collettive, slanci lirici e gesti performativi radicali.

Un programma che mescola tradizione e sperimentazione, corpi e parola, forma e dissenso. Alcuni lavori affondano nelle matrici popolari e nei loro simboli riconoscibili; altri sfidano la scena con linguaggi originali, ibridi, non riconciliati.

Chiostri Suite si conferma come spazio di attrito e riflessione, dove la memoria si fa atto e l’arte non cerca scorciatoie.

3>5 ottobre
LA PRESIDENTE
progetto di Gianpiero Borgia e Elena Cotugno
con Elena Cotugno
regia Gianpiero Borgia
drammaturgia Gianpiero Borgia, Elena Cotugno, Chiara Sfregola
scene Filippo Sarcinelli
produzione Teatro dei Borgia

CALENDARIO CHIOSTRI SUITE

8, 9 ottobre Chiostri Suite
Antoine Neufmars
ODORAMA
Una performance multisensoriale e immersiva che trasforma il teatro in un laboratorio emozionale, dove memoria olfattiva e narrazione si intrecciano in un’esperienza unica. 

11, 12 ottobre Chiostri Suite
Theatre No Theatre/Thomas Richards
SONGS
Una sessione di lavoro guidata da Thomas Richards, per anni stretto collaboratore e apprendista di Jerzy Grotowski, in cui il lavoro su canti di tradizione diventa per l’attore veicolo di ricerca interiore e trasformazione della percezione e della presenza.

18, 19 ottobre Chiostri Suite
Phoebe Zeitgeist
SE SI HA L’AMORE IN CORPO NON SERVE GIOCARE AL FLIPPER
Visionaria e sensuale, la performance di Phoebe Zeitgeist attraversa le opere di Fassbinder restituendone la carica politica, emotiva e corporea.

Informazioni e prenotazioni+39 0269015733 | biglietteria@teatrofontana.it.

 

 

 

(29 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano
Milano
cielo sereno
19.2 ° C
20.8 °
18.3 °
74 %
1.5kmh
0 %
Lun
22 °
Mar
19 °
Mer
17 °
Gio
17 °
Ven
17 °
PubblicitàYousporty - Scopri la collezione

CRONACA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

“Harry Potter: The Exhibition”, apre il 19 settembre a Milano

Gaiaitalia.com Notizie Milano -