di P.M.M.

La stagione del TF Teatro Fontana si apre con Chiostri Suite, il consueto appuntamento sotto le volte dei Chiostri Bramanteschi. Ma quest’anno cambia ritmo: gli appuntamenti non sono più 3 bensì 8 – distribuiti tra settembre e ottobre – per una traiettoria volutamente frastagliata, una mappa di visioni che attraversa codici popolari, ritualità collettive, slanci lirici e gesti performativi radicali.

Un programma che mescola tradizione e sperimentazione, corpi e parola, forma e dissenso. Alcuni lavori affondano nelle matrici popolari e nei loro simboli riconoscibili; altri sfidano la scena con linguaggi originali, ibridi, non riconciliati.

Chiostri Suite si conferma come spazio di attrito e riflessione, dove la memoria si fa atto e l’arte non cerca scorciatoie.

3>5 ottobre

LA PRESIDENTE

progetto di Gianpiero Borgia e Elena Cotugno

con Elena Cotugno

regia Gianpiero Borgia

drammaturgia Gianpiero Borgia, Elena Cotugno, Chiara Sfregola

scene Filippo Sarcinelli

produzione Teatro dei Borgia CALENDARIO CHIOSTRI SUITE 8, 9 ottobre Chiostri Suite

Antoine Neufmars

ODORAMA

Una performance multisensoriale e immersiva che trasforma il teatro in un laboratorio emozionale, dove memoria olfattiva e narrazione si intrecciano in un’esperienza unica. 11, 12 ottobre Chiostri Suite

Theatre No Theatre/Thomas Richards

SONGS

Una sessione di lavoro guidata da Thomas Richards, per anni stretto collaboratore e apprendista di Jerzy Grotowski, in cui il lavoro su canti di tradizione diventa per l’attore veicolo di ricerca interiore e trasformazione della percezione e della presenza. 18, 19 ottobre Chiostri Suite

Phoebe Zeitgeist

SE SI HA L’AMORE IN CORPO NON SERVE GIOCARE AL FLIPPER

Visionaria e sensuale, la performance di Phoebe Zeitgeist attraversa le opere di Fassbinder restituendone la carica politica, emotiva e corporea.

Informazioni e prenotazioni: +39 0269015733 | biglietteria@teatrofontana.it.

(29 settembre 2025)

