di P.M.M.
La stagione del TF Teatro Fontana si apre con Chiostri Suite, il consueto appuntamento sotto le volte dei Chiostri Bramanteschi. Ma quest’anno cambia ritmo: gli appuntamenti non sono più 3 bensì 8 – distribuiti tra settembre e ottobre – per una traiettoria volutamente frastagliata, una mappa di visioni che attraversa codici popolari, ritualità collettive, slanci lirici e gesti performativi radicali.
Un programma che mescola tradizione e sperimentazione, corpi e parola, forma e dissenso. Alcuni lavori affondano nelle matrici popolari e nei loro simboli riconoscibili; altri sfidano la scena con linguaggi originali, ibridi, non riconciliati.
Chiostri Suite si conferma come spazio di attrito e riflessione, dove la memoria si fa atto e l’arte non cerca scorciatoie.
3>5 ottobre
LA PRESIDENTE
progetto di Gianpiero Borgia e Elena Cotugno
con Elena Cotugno
regia Gianpiero Borgia
drammaturgia Gianpiero Borgia, Elena Cotugno, Chiara Sfregola
scene Filippo Sarcinelli
produzione Teatro dei Borgia
CALENDARIO CHIOSTRI SUITE
8, 9 ottobre Chiostri Suite
Antoine Neufmars
ODORAMA
Una performance multisensoriale e immersiva che trasforma il teatro in un laboratorio emozionale, dove memoria olfattiva e narrazione si intrecciano in un’esperienza unica.
11, 12 ottobre Chiostri Suite
Theatre No Theatre/Thomas Richards
SONGS
Una sessione di lavoro guidata da Thomas Richards, per anni stretto collaboratore e apprendista di Jerzy Grotowski, in cui il lavoro su canti di tradizione diventa per l’attore veicolo di ricerca interiore e trasformazione della percezione e della presenza.
18, 19 ottobre Chiostri Suite
Phoebe Zeitgeist
SE SI HA L’AMORE IN CORPO NON SERVE GIOCARE AL FLIPPER
Visionaria e sensuale, la performance di Phoebe Zeitgeist attraversa le opere di Fassbinder restituendone la carica politica, emotiva e corporea.
(29 settembre 2025)
