Milano
Milano
18.6 C
Roma
MILANO

SPETTACOLI

1 ora fa
Milano, su Palazzo Pirelli la scritta “Free Gaza”

di Redazione Politica

“Questa sera anche Palazzo Pirelli grida “Free Gaza”. Il nostro, di diversi consiglieri regionali di centrosinistra, è un atto non violento e disobbediente nel solco dell’azione formidabile della Global Sumud Flotilla, a cui va tutto il nostro supporto e la nostra solidarietà. Il mondo deve fermare il genocidio del popolo palestinese e deve farlo subito, facendo prevalere le ragioni dell’umanità e del diritto, quello di ogni donna, ogni uomo e ogni bambino a vivere in pace nella propria terra”.

Lo dichiarano Pierfrancesco Majorino e Luca Paladini, consiglieri regionali di Pd e Patto Civico, commentando la proiezione, questa sera a Milano, della scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, avvenuta poco dopo le ore 20.

 

 

 

(1 ottobre 2025)

(1 ottobre 2025)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


