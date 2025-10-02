Majorino (PD), “NO ad aperture a Forza Italia, AVS componente essenziale del centrosinistra”

di Paolo M. Minciotti

“È del tutto evidente che il centrosinistra milanese dovrà, nei prossimi giorni, come già detto dal segretario del PD Capelli, dare vita ad un confronto vero e sincero su come affrontare i prossimi mesi. Questo mi pare ancora di più evidente a seguito del passaggio, molto difficile, riguardante la cosiddetta “delibera San Siro”. In questo quadro mi permetto di suggerire di respingere immediatamente qualsiasi ipotesi come quelle riguardanti la necessità di intensificare il dialogo con Forza Italia. Dialogo che sarebbe destinato, anche in campo urbanistico, a non portare a niente di buono per il futuro di Milano. Non solo: mi auguro che le indiscrezioni riguardanti l’uscita dei Verdi dalla Giunta siano totalmente smentite. AVS è una componente essenziale per il presente e il futuro del centrosinistra milanese”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia e componente della segreteria nazionale dem.

