Prosegue “Racconti d’autunno” la sessione autunnale del Festival di teatro popolare di Atelier Teatro “Le mille e una piazza 2025”, sostenuta dal Comune di Milano all’interno del palinsesto Milano è Viva 2025. Il Festival, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, coinvolge i cittadini dei 9 Municipi della città di Milano fino al 31 ottobre 2025, con numerosi appuntamenti gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età.

Il Festival si concentra in particolare sulle periferie della città meneghina. L’associazione culturale Atelier Teatro, da anni impegnata sul territorio, persegue l’obiettivo di portare gratuitamente la cultura nei quartieri periferici di Milano, offrendo spettacoli di alta qualità che possano essere accessibili a tutti. Gli spettacoli sono da intendersi come un processo di valorizzazione dei territori e di consolidamento della funzione di scambio e condivisione sociale degli spazi pubblici.

Nel corso delle prime edizioni, il Festival “Le mille e una piazza” ha portato oltre 300 spettacoli di teatro popolare e ha visto crescere di anno in anno il numero e l’entusiasmo degli spettatori. “Le mille e una piazza 2025 – Racconti d’Autunno” è un invito a scoprire la magia del teatro e della cultura, a unirsi e a creare una comunità più forte e inclusiva.

Gli spettacoli della sessione autunnale del Festival attingono a piene mani dai grandi classici del teatro e della letteratura. Il pubblico in questi giorni ha la possibilità di rivivere le storie immortali: da Dante a Molière, da Shakespeare a Collodi e Basile. La compagnia di Atelier Teatro dà inoltre voce a figure storiche del passato, come Leonardo da Vinci e la famiglia Sforza. Oltre agli spettacoli, il Festival offre una ricca programmazione di eventi speciali, tra cui concerti di musica popolare, laboratori interattivi per ragazzi, proiezioni cinematografiche e corsi di formazione teatrale.

In scena fra le altre le storie Cenerentola, Florio e Isabella, Pinocchio, L’eroica Commedia di Francesco Sforza, e molti altri. Il Festival ospita compagnie internazionali come Compagnie La Semeuse in scena con lo spettacolo in francese Merlin, le désenchanteur (domenica 5 ottobre, ore 17:00).

Appuntamento speciale sabato 4 ottobre alle ore 17.00 in Piazzale Fabio Chiesa con lo spettacolo di Pinocchio di Atelier che sarà accompagnato da musiche dal vivo a cura di MaMu Cultura Musicale.

Venerdì 17 ottobre alle ore 21:00 al Refettorio Ambrosiano Orsante di Matteo Vignati, lo spettacolo vincitore della competizione teatrale “L’Arena di Cyrano 2025 – Premio Le mille e una piazza” in memoria di Eugenio Allegri e sabato 25 ottobre Lo chiamavano Brancaleone, nuova produzione del CTU Cesare Questa di Urbino al Parco Chiesa Rossa – Micrò.

Venerdì 10 ottobre alle ore 21:00 di nuovo al Centro Asteria, il gruppo Ilka Bird Sang si esibirà con un repertorio dedicato alla canzone scozzese.

Due ancora le giornate dei laboratori di narrativa teatrale di quartiere: Esplorastorie, organizzate da Atelier Teatro (giovedì 2 e 9 ottobre).

In programma per questo mese anche l’ultimo Laboratorio – spettacolo di Atelier Teatro: I promessi sposi (martedì 7 ottobre, ore 17:00).

Tutti i laboratori sono rivolti a ragazzi tra i 6 e i 13 anni e per partecipare è sufficiente prenotarsi via mail a info.atelierteatro@gmail.com.

Durante la sessione autunnale, come ogni anno, spazio alla formazione attoriale con il seminario internazionale di recitazione condotto dal Maestro Carlo Boso dal titolo: “Vita di Ambrogio: L’umana Commedia e la Sacra rappresentazione” e che vedrà una restituzione aperta al pubblico (domenica 26 ottobre alle 11:00 e alle 16:30) in Piazza dei Mercanti.

Conclude questa sessione, sabato 31 ottobre ore 18:30, lo Speciale Halloween di Atelier Teatro che si terrà al Teatrino del Parco Trotter.

“Le mille e una piazza 2025 – Racconti d’autunno” è un progetto di Atelier Teatro inserito nel palinsesto di Milano è Viva 2025, realizzato grazie alla collaborazione con ATIR – Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, PACTA Arsenale dei Teatri Associazione Culturale, Associazione per il Refettorio Ambrosiano ODV, Centro Asteria, L’impronta – Associazione Onlus, MaMu Cultura Musicale – APS, Aiutility Onlus, Argòmm Teatro, APS Fucine Vulcano, Sunstrac, Vivi 5 Square APS, ViviRubattino, CISTA’ – Città Studi Acquabella Social District, Associazione La Città del Sole Amici del Parco Trotter ODV, NoLo4Kids, A cielo aperto – Associazione Genitori Bendetto Marcello, Associazione Genitori Amici della Leonardo, Sezione ANPI Martiri di Lambrate Ortica, Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale “Elsa Morante”, Benedetto Marcello Social Street, Comitato Popolare del Casoretto, Comitato Salviamo Benedetto Marcello, Cooperativa Edificatrice Ortica, Associazione Occupiamoci di Via Gola, Comitato Quartiere Milano Santa Giulia, OrMe Ortica Memoria ETS, Associazione Seicasati, Micrò, Cooperativa Zero5, Oratorio della parrocchia di Santa Lucia. Atelier Teatro si avvale della collaborazione di una fitta rete di compagnie di teatro popolare e dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal Maestro Carlo Boso, che conferisce alla proposta un respiro internazionale.

(2 ottobre 2025)

