Indagato il Sindaco Sala

di G.G.

Non butta bene e lo stile è il solito. L’inchiesta sull’incontrollata espansione edilizia vede i soliti nomi e cognomi dati in pasto ai giornali, notizie che arrivano prima alla stampa che ai diretti interessati in un sistema che era sbagliato già ai tempi di Tangentopoli e continua ad essere uguale. Sbagliato. Al netto delle responsabilità di ognuno che dovranno essere verificate e che la Legge non deve fare sconti a nessuno. Nemmeno a Sala.

Ed è proprio su questo che si sofferma il Sindaco Sala con una dichiarazione al Corriere. Il quotidiano parla di “False dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altre persone e induzione indebita a dare o promettere utilità” i due reati per i quali sarebbe indagato il sindaco Beppe Sala. Il primo “riguarda la nomina a presidente della Commissione Paesaggio di Giuseppe Marinoni nonostante l’incompatibilità, la seconda verte sul Pirellino, il grattacielo venduto alla Coima di Manfredi Catella e al centro di un braccio di ferro giudiziario”.

Sala rigetta tutte le accuse e non le manda a dire: “Trovo allucinante che il sindaco apprenda da un giornale di essere indagato e non dalla Procura. Si tratta di un metodo inaccettabile”. Nel merito il Corriere cita ancora il Sindaco di Milano: “Il Pirellino? L’abbiamo venduto nel 2019 e siamo ancora fermi. Sono passati sei anni e i lavori non sono mai partiti. Altro che induzione, è stata una continua discussione perché non abbiamo mai trovato un accordo su quello che potevano fare”. E la battaglia giudiziaria tra Comune e Coima continua senza sosta con “Coima che pochi giorni fa ha citato al Consiglio di Stato Palazzo Marino per non aver dato seguito ai provvedimenti precedenti, tanto da chiedere la nomina di un commissario ad acta”.

Per quanto riguarda il Marinoni anche qui, secondo il Corriere che cita una dichiarazione di Sala, “la composizione della Commissione Paesaggio viene gestita da un’apposita struttura del Comune che seleziona i profili e decide i componenti. Il rapporto tra sindaco e commissione è praticamente nullo. Aggiungo che non ho mai avuto il numero di Marinoni”. Quindi Sala verga una breve comunicato dove dire che “non si riconosce nella lettura data dalla Procura”.

E sulle eventuali dimissioni per le quali spinge tutto un mondo Sala è chiarissimo: “Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l’amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata” e ricorda che il Comune, dopo le inchieste della Procura, “è corso ai ripari modificando le procedure e riorganizzando gli uffici dell’urbanistica”.

Poi ci sono i rilievi di Repubblica che cita fonti della Procura e parla di “Eversiva degenerazione” riferendosi alla “strumentalizzazione che ne fa la politica, principalmente l’assessore Tancredi in sintonia con il sindaco Sala e il direttore generale Christian Malangone (servendosi del faccendiere Marinoni)” e ancora su quella che definisce “piena corrispondenza del ruolo di Marinoni con la scelta dei vertici del Comune di Milano di privatizzare i più importanti interventi urbanistici edilizi, senza passare dagli organi comunali, dagli uffici, dalla trasparenza pubblica e dal codice degli appalti, a scapito della concorrenza e a favore degli oligarchi”.

Siamo al solito processo mediatico preventivo sul quale, lo diciamo da una posizione politica personale che non guarda certo a destra, si continuano a nutrire dubbi legati a necessità, utilità e opportunità. L’ennesima storia trattata tristemente all’italiana.

(17 luglio 2025)

