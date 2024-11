Vigevano, arrestato per corruzione il sindaco Andrea Ceffa. Indagato il leghista Angelo Ciocca. Salvini: “Il Sindaco persona onesta”

Custodia cautelare anche per una consigliera comunale e tre dirigenti della municipalizzata Asm e perquisizioni per l’ex europarlamentare. Salvini lancia il suo al lupo: “Il sindaco di Vigevano è una persona onesta”. E per questo è indagato, per avere la certezza che sia una persona onesta. Per questo esiste la giustizia. Il dito contro i (presunti) colpevoli li punta certa politica.

E così siamo all’ennesimo caso di presunta corruzione che scatenerà l’ennesimo inferno tra Salvini e giustizia. I fatti sono rilevanti e le indagini dei Carabinieri di Pavia sono partite nel novembre 2022 e oggi hanno portato all’arresto del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, alla guida di una giunta di centrodestra eletta nel 2020, con le accuse di corruzione. Oltre a Ceffa arrestati anche una consigliera comunale e tre dirigenti di Asm Vigevano. In corso anche perquisizioni.

Fu proprio nel novembre del 2022 che si verificò una crisi della giunta del comune in provincia di Pavia che portò una parte significativa dei consiglieri comunali di Vigevano a rassegnare le proprie dimissioni per rovesciare la giunta Comunale guidata da Ceffa. Una situazione che, scrive Repubblica, “apparve poco chiara fin da subito”. Sarebbero due gli episodi di corruzione individuati dai magistrati. Scrive Repubblica sulla questione:

Il sindaco Ceffa che cerca di portare dalla sua una consigliera comunale. Per assicurarsi il suo sostegno politico e scongiurare le “dimissione di massa”, le avrebbe procurato, tramite un prestanome, una consulenza presso la società municipalizzata Asm Vigevano: di questa consulenza la municipalizzata non aveva alcun bisogno e la sua unica motivazione era quella di “blindare” la fedeltà della consigliera.

Da qui gli arresti dentro Asm Vigevano dei tre dirigenti che, secondo i magistrati, “si sono piegati alle richieste del sindaco: pur sapendo che la prestazione concordata fosse inutile” scrive ancora Repubblica, “avrebbero a vario titolo collaborato per conferire alla consigliera comunale quanto pattuito. La caduta della giunta fu poi effettivamente scongiurata, con Ceffa in lacrime in aula per essere riuscito a evitare la fine del suo mandato”.

Sulla vicenda interviene con una nota durissimo il capogruppo Pd in Regione e componente della segreteria nazionale PD Pierfrancesco Majorino: “L’arresto del sindaco di Vigevano, al netto di ciò che verificherà la magistratura, scoperchia una vicenda orrenda che parla di corruzione, di utilizzo indebito delle risorse pubbliche, di lotta furiosa tra bande all’interno della Lega” scrive la nota. “È lo stesso partito che, sempre in provincia di Pavia, a Voghera, ha un ex assessore sotto processo per omicidio volontario di un cittadino marocchino, e che è finito nella bufera per un’inchiesta che vede indagato un sindaco per una brutta storia che riguarda la ristrutturazione con fondi PNRR della scuola primaria del suo paese, feudo leghista da decenni. È inutile che Salvini tenti di sminuire i fatti” chiude la nota “in provincia di Pavia la Lega detiene un sistema di potere che appare marcio fino al midollo. Pretendiamo chiarezza e soprattutto pulizia”.

(28 novembre 2024)

