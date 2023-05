Mantova cerca nuovi residenti e offre un aiuto di 150 euro per un anno

di Redazione Mantova

Centocinquanta euro al mese per un anno per nuovi residenti a Mantova con un lavoro: necessario prendere la residenza a Mantova. È la nuova proposta che arriva da Mantova dal sindaco PD Mattia Palazzi per aumentare il numero di residenti in città. La proposta vuole attirare persone che provenendo da fuori e intendendo trasferirsi per lavorare a Mantova.

La notizia, annunciata alcuni giorni fa dal sindaco Palazzi, ha suscitato notevole interesse in un momento in cui l’aumento dei costi della vita sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane. L’amministrazione comunale metterà a disposizione 400 mila euro (200 mila a partire da settembre e altri 200 mila nel 2024) per finanziare ogni anno cento domande, presentate da singoli individui e da nuclei familiari.

(4 maggio 2023)

