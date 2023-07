“La Scala in Città”. Il 9 luglio il teatro apre le sue porte al pubblico

“La Scala in città” arriva alla sua terza edizione proponendo in quattro giorni, dal 9 al 12 luglio, 14 spettacoli in altrettanti luoghi dislocati in tutti i nove municipi di Milano; in apertura, il giorno 9, una giornata a porte aperte alla Scala, in cui giovani, adulti e famiglie potranno fare l’esperienza di arti e mestieri che rendono possibile la magia della musica e del teatro.

Protagonisti degli spettacoli sono i musicisti della Filarmonica della Scala, gli artisti del Coro scaligero diretto da Alberto Malazzi e del Corpo di ballo diretto da Manuel Legris e i Solisti di Canto, il Coro di Voci Bianche e la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

I luoghi comprendono spazi già attesi e sperimentati come Mare Culturale Urbano (zona 7), la Certosa di Garegnano (8), Spirit de Milan (9), lo spazio Mosso al Trotter (2), l’Arena Est dei Martinitt (3) e il Barrio’s (6); più in centro il Chiostro del Conservatorio (1) e i Bagni Misteriosi (5), ma anche importanti novità come il Teatro romano di Villa Clerici (9), il Giardino delle Culture (4), Villa Scheibler (8) e per due serate il Castello Sforzesco (1): un autentico viaggio nei diversi volti di Milano attraverso la musica e la danza. Per tutte le manifestazioni è stata prevista la possibilità di un rapido spostamento al coperto in caso di maltempo.

“La Scala in città” è realizzata dal Teatro in collaborazione con Filarmonica della Scala e Accademia Teatro alla Scala nell’ambito dell’iniziativa “Milano è viva”, il palinsesto di spettacolo promosso dal Comune di Milano, ma è anche un importante terreno di dialogo e confronto con le associazioni presenti sul territorio. Inoltre, le serate di danza e di musica del 10 e 11 luglio si inseriscono nel calendario di “Estate al Castello”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.lascalaincitta.it.

I programmi

Composizioni dal Seicento a oggi, repertori che spaziano dalla musica religiosa al jazz e al musical, formazioni diverse e varietà di stili anche nella danza, come di vede dal programma della serata al Castello: “La Scala in città” conferma la sua vocazione per la musica di qualità senza barriere, animata da volontà di scoperta nella convinzione della forza emotiva e comunicativa di una tradizione ricchissima. Al centro, più che mai, l’opera: grazie alle voci di Federica Lombardi e Erwin Schrott nella serata mozartiana al Castello con la Filarmonica ma anche al Coro impegnato nei passaggi più celebri del repertorio a Villa Clerici e Villa Scheibler, alle trascrizioni per ottoni di ouvertures d’opera allo Spirit, al virtuosismo dei solisti dell’Accademia nello spettacolo per piccoli “Lalla e Skali e il mistero della Scala” ai Martinitt fino alle sagaci trascrizioni jazz di Emanuele Pedrani per il Trio scaligero ai Bagni Misteriosi.

Porte aperte alla Scala



Nella prima giornata, il 9 luglio, la Scala apre le sue porte al pubblico permettendo a tutti e tutte, ma soprattutto a bambini, bambine e famiglie e a chi si accosta per la prima volta al mondo del teatro e della musica, di scoprire gli aspetti di preparazione di uno spettacolo dal vivo. I foyer del Teatro alla Scala saranno allestiti con mostre sui costumi, interventi di trucco e parrucco e creazione di elementi di attrezzeria. L’attore e regista Mario Acampa insieme a Lalla e Skali, i personaggi protagonisti degli spettacoli scaligeri per l’infanzia, guideranno gli spettatori alla scoperta del Teatro e di tutti i dettagli della tecnica del palcoscenico, con esibizioni di Opera, Balletto e Musica con gli Allievi della Scuola di Ballo, i Solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici, gli Ottoni della Filarmonica e il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.



Il Castello Sforzesco

Per la prima volta la programmazione della Scala in città include due serate al Castello Sforzesco. Il 10 luglio alle 21.30 il Corpo di ballo è impegnato in una serata tra tradizione e contemporaneità che mette in luce compagnia e solisti in un’ampia varietà di stili e di repertori. “Anima Animus” di David Dawson, “Cantata” di Mauro Bigonzetti, “Blake Works” di William Forsythe sono alcuni dei momenti più alti dell’impegno scaligero nel contemporaneo, mentre le eleganti coreografie di Manuel Legris per i ballabili di Verdi in “Verdi Suite” e per il “Corsaro” sono l’occasione di dispiegare il virtuosismo degli scaligeri nel balletto classico. L’11 luglio alla stessa ora è la Filarmonica della Scala diretta da Emmanuel Tjeknavorian a occupare il palcoscenico del Castello in una serata mozartiana tra opera e sinfonia. Nella prima parte due grandi voci, il soprano Federica Lombardi e il basso Erwin Schrott, interpreteranno arie e duetti da “Le nozze di Figaro” e “Don Giovanni”, nella seconda l’orchestra eseguirà la Sinfonia n°41 “Jupiter”.

Le visite guidate



Completano il programma il 10, 11 e 12 luglio alle ore 10, 11, 12, 14 e 15 le visite guidate ai Laboratori Ansaldo, il grande spazio dove nascono scenografie e costumi di opere e balletti della Scala. Le visite permettono di scoprire i laboratori di scenografia, scultura, termoformatura, falegnameria, meccanica, assemblaggio e sartoria. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. È possibile prenotarsi sul sito www.lascalaincitta.it. La rassegna “La Scala in città” è realizzata nell’ambito dell’iniziativa “Milano è Viva”.

(3 luglio 2023)

