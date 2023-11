Allerta Gialla su Milano per una nuova forte perturbazione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dal primo pomeriggio di venerdì 3 novembre, una nuova allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico sul territorio di Milano.

Si raccomanda in caso di pioggia o vento di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

(3 novembre 2023)

