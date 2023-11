Al Teatro Leonardo Eva Robin’s è “evǝ”

In origine Dio creò l’uomo, poi anche la donna da una sua costola. Ma solo come un ripiego, perché Adamo non aveva trovato l’animale giusto con cui passare il tempo. E così, diretta da Andrea Adriatico, arriva al teatro Leonardo Eva Robin’s nella produzione di Teatri d Vita “evǝ”, in scena dal 30 novembre al 3 dicembre.

Come sta scritto nella Genesi, così è rimasto nelle società improntate al patriarcato e al sessismo, fino a oggi. Lo ricorda Jo Clifford nel graffiante evǝ, che porta in scena i racconti comici, caustici, drammatici, fantasiosi di persone che non si vogliono identificare in quella storia biblica di subalternità e rigida divisione binaria. Perché sono donne, uomini, e anche qualcosa in mezzo. Andrea Adriatico torna a indagare sui temi di genere con una compagnia di tantǝ evǝ che moltiplicano l’originario monologo in un coro di identità e fluidità. “Metterò Dio sul banco degli imputati e gli dirò: sto conducendo un’inchiesta giudiziaria che potrebbe portare a un procedimento penale, un’indagine sulla natura di Dio e la storia del libro della Genesi…”

“evǝ” riflessə in Andrea Adriatico – di Jo Clifford

traduzione Stefano Casi

cura di Saverio Peschechera

con Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Rose Freeman, Anas Arqawi, Met Decay, Saverio Peschechera – scene e costumi Andrea Barberini e Giovanni Santecchia

produzione Teatri di Vita con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, MiC

(29 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...