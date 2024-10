Al Teatro Carcano presentato lo spettacolo “Dirty Dancing”

di S.V.

Oggi 3 ottobre 2024 è stato presentato nella sala conferenze di Palazzo Reale lo spettacolo “Dirty Dancing” interpretato al Teatro Carcano di Milano da Gabrio Gentilini e da Vanessa Innocenti a partire dal 12 dicembre. L’assessore alla cultura Tommaso Sacchi ha aperto la conferenza di presentazione delle prima nazionale di Dirty Dancing e ha dato il benvenuto alle persone presenti, tra i quali il nostro inviato.

Sacchi ha dato il benvenuto a Karl Sydow dicendosi felice per i successi del Teatro Carcano e per la diversità straordinaria che è stata portata sul palcoscenico, attenta ai fenomeni sociali e culturali. L’assessore ha salutato anche Gabrio Gentilini e Vanessa Innocenti in scena nei ruoli principali.

Questa anteprima, ha dichiarato, porterà nuovo pubblico unendo le varie categorie di pubblico dai giovani alle famiglie agli anziani.

Il presidente del Teatro Carcano Carlo Gavaudan, ha ricordato come nel periodo della pandemia da covid non si sapeva che fine avrebbero fatto i teatri e l’ambiente culturale che vive intorno ad essi. Ha dichiarato poi che lo spettacolo in questione è importante per il riscatto femminile attraverso il talento che vi viene rappresentato, una rappresentazione femminista che è importante e aggiunge valore alla stagione. Il produttore Karl Sydow ha dichiarato che esattamente vent’anni fa ha aperto Dirty Dancing in Australia, e adesso lo fa in tutto il mondo, ed è felice di essere al Carcano.

Vanessa Innocenti ha parlato dei temi femministi dello spettacolo, che è in auge dal ‘63, e il personaggio di Baby è d’ispirazione per il suo non chiedere mai il permesso, sottolineando che il tema dell’aborto che è stato portato sotto una luce non negativa per la prima volta in una rappresentazione.

(3 ottobre 2024)

