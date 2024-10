Il Premio Ghislieri 2024 nel segno della salute e della sua tutela. I medici Nicolò Binello e Mario Viganò domani ricevono il prestigioso riconoscimento

di Redazione Lombardia

Domani a Pavia, presso l’Aula Magna del Collegio, la tredicesima edizione del Premio Ghislieri. Il riconoscimento è assegnato annualmente dall’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri a un giovane Ghisleriano che si è distinto per il significativo successo nel proprio campo professionale e a un maturo Ghisleriano giunto al culmine della sua carriera, in un simbolico passaggio di testimone tra generazioni. La cerimonia, accompagnata dalle due lezioni magistrali dei premiati, rappresenta l’ideale apertura dell’anno accademico

Sarà intitolata Frontiere di vita la tredicesima edizione del Premio Ghislieri, il riconoscimento tradizionalmente conferito dall’Associazione Alunni Fondazione Ghislieri a due membri della comunità ghisleriana: un giovane Alunno laureato che abbia già dimostrato il proprio talento e un affermato Alunno dalla riconosciuta autorevolezza.

Il Premio Ghislieri 2024 va al giovane medico Nicolò Binello, specialista in medicina interna; è invece il cardiochirurgo Mario Viganò a ricevere il Premio Ghislieri alla carriera.

Un medico junior e uno senior vengono premiati per la loro attività a tutela della salute dal Collegio di merito Ghislieri di Pavia di cui sono stati alunni. Il giovane ghisleriano e l’Alunno senior hanno operato per la tutela della salute, l’uno con l’impegno diretto in alcune delle nazioni più svantaggiate del mondo, l’altro tramite una pionieristica attività nel campo della cardiochirurgia.

I vincitori del Premio Ghislieri 2024 sono dunque accomunati non solo dalla professione medica ma, soprattutto, dalla convinzione che il proprio lavoro consista nello spostare sempre più le frontiere della medicina, sia in senso figurato, grazie all’avanzamento tecnologico, sia in senso letterale, grazie alla pratica in terre lontane.

Nicolò Binello, Premio Ghislieri junior, ghisleriano dal 2007, è medico specialista in medicina interna con uno spiccato interesse per la salute globale: funzionario ONU, ricopre la carica di Technical Officer presso la sede centrale dell’OMS, occupandosi di strategie per contrastare la meningite epidemica su scala globale, con particolare attenzione all’Africa sub- sahariana, dove ha in passato personalmente coordinato i reparti di medicina di due ospedali rurali in Etiopia e Sud Sudan. Binello terrà una lezione magistrale dal titolo: “La lotta contro la meningite epidemica: una sfida globale”.

Mario Viganò, Premio Ghislieri senior, ghisleriano dal 1956, negli anni Ottanta ha dato il via a un inarrestabile progresso della medicina. Dopo la laurea presso l’Università di Pavia, il prof. Viganò si è perfezionato presso la clinica cardiochirurgica dell’Hôpital Broussais di Parigi. Da Direttore della Cardiochirurgia del Policlinico San Matteo ha effettuato, in Italia, il secondo trapianto di cuore in assoluto (1985), il primo trapianto eterotopico di cuore (1986), il primo impianto di cuore artificiale extracorporeo (1987), il primo trapianto cuore-polmone (1991). La lezione magistrale di Viganò sarà proprio sul tema “Il trapianto di cuore”.

«Quest’anno premiamo due figure straordinarie. Tutti conosciamo il prof. Mario Viganò e ben sappiamo cosa è stato capace di fare nel campo dei trapianti di cuore. Quanto al dottor Binello, basti dire che tra i suoi obiettivi c’è la sconfitta della meningite epidemica su scala planetaria – afferma l’avvocato Emilio Girino, presidente dell’Associazione Alunni e “anima” del Premio Ghislieri – Il nostro Premio, ben lontano dall’essere un momento di autocelebrazione, è stato e continua a essere una vetrina delle eccellenze espresse dal Collegio Ghislieri. Di tutto ciò che queste figure straordinarie hanno già saputo dare e di ciò che sapranno ancora offrire alla società».

La premiazione ufficiale è prevista per domani, giovedì 3 ottobre alle 18.30 presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri a Pavia, nel corso di una cerimonia pubblica alla quale presenzieranno esponenti del mondo accademico, imprenditoriale, professionale e istituzionale.

Il Collegio Ghislieri, fondato nel 1567 da papa Pio V e divenuto il primo collegio universitario misto d’Italia nel 1966, gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e opera sotto la supervisione del Ministero dell’Università e della Ricerca, che lo riconosce come Ente di alta qualificazione culturale.

(2 ottobre 2024)

