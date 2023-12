Genova, minorenni aggrediscono agenti di polizia locale

Due minorenni hanno aggredito e ferito due agenti della Polizia locale di Genova e sono poi stati arrestati per spaccio di droga, uno dei giovani è stato ricoverato all’ospedale Galliera per un malore. I fatti vicino ai giardini di Brignole durante un controllo in via Cadorna. Dopo l’aggressione sono stati allertati il 118 e altre pattuglie della Locale prontamente giunti sul posto. Tutto è successo davanti agli occhi di decine di passanti. I due minori avevano alcune dosi di droga e sono ora agli arresti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. (17 dicembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata