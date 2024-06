La giunta Fontana boccia la proposta PD per la traduzione dei lavori d’aula nella lingua dei segni

È stata respinta ieri mattina 26 giugno in Consiglio regionale, con il voto contrario della maggioranza di centrodestra, la proposta del Pd di dotare le iniziative pubbliche della Giunta e dell’assemblea – sedute d’aula, commissioni, eventi – di traduttori della lingua dei segni per permettere la fruizione delle dirette video anche alle persone non udenti. Il Pd, con un ordine del giorno al rendiconto del Consiglio regionale, chiedeva di destinare a questo servizio una parte dell’avanzo registrato nel corso del 2023, pari a 663mila euro.

Informa un comunicato stampa del gruppo consigliare PD in Regione Lombardia.

“Registriamo con rammarico che la destra ha voluto respingere una proposta di buonsenso, utile all’inclusione di persone che oggi vedono negato il loro diritto di cittadini a seguire le sedute del Consiglio regionale e delle sue commissioni come delle iniziative istituzionali che si svolgono a Palazzo Pirelli. Introdurre la traduzione nella lingua dei segni è un fatto di civiltà, e quindi torneremo a insistere” dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd e primo firmatario dell’ordine del giorno.

(26 giugno 2024)

